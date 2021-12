Molte novità terranno alta l'attenzione dei fan di Una vita nel corso delle puntate trasmesse dal 20 al 24 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera scritta dalla penna di Aurora Guerra narrano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) continuerà a sospettare della buonafede di Felipe Alvarez Hermoso mentre si scoprirà che le intenzioni di Roberto e Sabina Olmedo non sono limpide.

Una vita, puntate 20-24 dicembre: Roberto e Sabina tramano qualcosa di losco in banca

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre in televisione, raccontano che Jacinto otterrà un grande successo tra i domestici grazie alle sue nuove canzoni romantiche.

Genoveva, invece, deciderà di avere un confronto con Ramon, convinta che stia tramando alle sue spalle. Ma il Palacios respingerà le accuse. Ed ecco che Felipe affronterà la moglie, confidandole di non ricordarsi niente del suo passato. Tuttavia, la darklady continuerà a credere che l'Alvarez Hermoso stia fingendo la sua perdita di memoria.

Ramon, intanto, accompagnerà Roberto in banca per parlare con il direttore. Più tardi, il ristoratore spiegherà alla moglie Sabina dove si trovano le casseforti. I coniugi Olmedo, infatti, dimostreranno di tramare qualcosa di losco.

Infine i Palacios saranno molto in ansia per le condizioni di salute di Lolita, che non darà importanza ai consigli del medico.

Marcos e Aurelio hanno una forte discussione

Nelle puntate 20-24 dicembre di Una vita, Marcos racconterà a Felicia del suo legame con i fratelli Quesada. A tal proposito, l'imprenditore rassicurerà Miguel in quanto non deve temere di Aurelio. Parole che però non convinceranno il giovane avvocato, che continuerà a temere per l'incolumità di Anabel.

Proprio quest'ultima si rifiuterà di rispondere ad alcune domande circa la sua presunta relazione con il fratello di Natalia.

Antonito, invece, riceverà una misteriosa lettera. Inoltre, il politico confiderà a Miguel di aver ricevuto dal congresso un importante commissione, sebbene abbia paura di non essere all'altezza.

Marcos e Aurelio, intanto, avranno una discussione accesa.

In questa circostanza, Bacigalupe intimidirà Quesada di non importare più sua figlia e di stare tranquillo visto che ha deciso di rispondere a suo padre Salustiano.

Genoveva nutre delle perplessità su Felipe

Miguel dirà ad Anabel che Natalia parla male di lei alle sue spalle. Genoveva, invece, nutrirà ancora delle perplessità su Felipe, tanto da organizzare un piano per scoprire se davvero ha perso la memoria. Pertanto, la darklady farà in modo che Ramon si rechi a trovare l'avvocato per poi appostarsi dietro la porta per spiare la loro conversazione.