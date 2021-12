In questi giorni sui siti di Gossip e in particolare sui social, si parla di quello che è successo a Uomini e donne tra Andrea Nicole e Ciprian Aftim che hanno passato la notte insieme di nascosto dalla redazione. Dopo aver raccontato l'accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri, Nicole e Ciprian sono stati sommersi dagli insulti. In molti a partire dagli opinionisti Gianni e Tina hanno detto la loro inveendo pesantemente contro la tronista. Nelle scorse ore è intervenuta per dire la sua sulla vicenda anche l'autrice storica di Uomini e Donne Raffaella Mennoia.

La donna intervistata dal settimanale Oggi ha dichiarato di non essere arrabbiata. Poi, pur ammettendo che Andrea Nicole avrebbe dovuto avvisarli, ha cercato di capire le sue motivazioni. Raffaella ha poi parlato del libro da lei scritto "Cupido spostati" e della sua storia d'amore con il conduttore di Tu si que vales Alessio Sakara.

Raffaella Mennoia su Andrea Nicole e Ciprian Aftim

Nel corso dell'intervista, Raffaella Mennoia a proposito di Andrea Nicole ha dichiarato: "Ho intuito le sue fragilità e paure". Poi ha aggiunto che non può non tenere conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che Andrea ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Raffaella ha dichiarato che in realtà il programma dedicato ai sentimenti ha assolto il suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l'amore.

Ha però anche aggiunto: "Se si partecipa ad una trasmissione come la nostra, non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole." Infine sulla vicenda ha concluso: "Bastava che ci avesse avvertito e tutto questo polverone non sarebbe esploso."

La storia d'amore di Raffaella con Alessio Sakara

Raffaella Mennoia ha parlato della sua storia d'amore con Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales insieme a Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez.

A tal proposito, l'autrice di Uomini e Donne ha dichiarato: "Va tutto bene. Progetti futuri? Rimanere come siamo".

L'autrice del libro "Cupido spostati" ha rivelato che una delle coppie di cui parla nel suo testo è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. "Sì sarebbero riconosciuti e amati anche senza Uomini e Donne perché l'amore si riconosce sempre," ha detto Mennoia.

La seconda coppia invece rimane ancora top secret. A proposito di chi attacca la trasmissione invece, Raffaella ha dichiarato che ogni tanto qualcuno si sveglia e inveisce contro il programma perché parlare male di Uomini e Donne è anche uno strumento per attirare l'attenzione su di sè e avere qualche riflettore puntato addosso.