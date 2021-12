L'ex concorrente del Grande fratello Vip 6 Alex Belli continua a essere al centro delle critiche, anche se non fa più parte della casa più famosa d'Italia. L'attore è stato criticato dai fan del reality per la mancanza di rispetto nei confronti di sua moglie Delia Duran, creando un rapporto molto stretto con la sua compagna d'avventura, Soleil Sorge. Davanti a questo, non è rimasta indifferente neanche la sua prima moglie, Katarina Raniakova, la quale in una lunga intervista a Casa Chi, ha dato il suo punto di vista sulla questione. La modella ceca ha svelato anche che l'attuale moglie dell'attore le aveva fatto un invito insolito, ad andare nella loro casa.

Katarina: 'Alex non soffrirà mai, perché pensa solo a se stesso'

Nel corso della lunga intervista per Casa Chi, la modella si è detta convinta che il suo ex marito non ha perso niente perché non tiene a niente. "Alex non è un uomo corretto - ha detto Katarina - neanche si comporta come marito". E poi ha aggiunto: "Lui non ha mai sofferto per l'amore e non soffrirà mai perché pensa solo a se stesso". Secondo la modella che lo conosce abbastanza bene, l'attore si sposa solo perché vuole vedersi bello e gli piace fare la festa. Per quanto riguarda la sua uscita, Raniakova pensa che Belli ha abbandonato il gioco non per Delia, ma perché si sentiva solo.

'Alex mentiva dicendo che avevamo una relazione aperta'

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha chiesto alla modella se avesse sentito le voci che girano a Milano, secondo le quali Alex è Delia possono avere un rapporto aperto. L'ex moglie del 40enne ha risposto: "Si, gira questa voce, con me non è stato così". Poi Katarina ha proseguito: "Ricordo che durante la separazione, quando parlavo di suoi tradimenti, ha detto al suo avvocato che avevamo questo tipo di relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Posso giurare che non è stato così", ha concluso Raniakova.

Katarina: 'Delia mi ha fatto una proposta sconvolgente, stavo per svenire'

Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, Alex diverse volte ha dichiarato che insieme a sua moglie invitano tanti amici e fanno feste nella loro casa, che la chiamano Factory. Ma secondo il giornalista Parpiglia, sono feste diverse da quelle che si fanno di solito.

Al riguardo, sempre su Casa Chi, l'ex moglie di Alex ha svelato che anche lei aveva ricevuto un invito.

"Mi ha invitata Delia - ha dichiarato la modella ceca e poi ha aggiunto - la cosa è stata sconvolgente, stavo per svenire". Poi ha concluso: "Ognuno ha il diritto di vivere come vuole, ma lo deve dire". Alla fine dell'intervista, Katarina ha svelato che ormai è felicissima accanto a un altro uomo, le dispiace solo di non averlo incontrato prima.