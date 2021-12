Il rapporto all'interno del Grande Fratello Vip 6 fra Soleil Sorge ed Alex Belli ha finito con il confondere Davide Silvestri che, con il trascorrere del tempo nella casa più spiata d'Italia ha deciso di allontanarsi dai due compagni d'avventura. In seguito all'eliminazione da parte del 38enne, però, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha avvertito il bisogno di voler vivere il suo percorso all'interno del loft di Cinecittà ripartendo da zero e, per questo motivo, ha voluto chiarire la situazione con l'italo-americana. Il gieffino, volendo andare a fondo nella questione, ha riposto numerose domande alla fashion blogger chiedendo perché, date le sue intenzioni, non ha posto dei freni con l'attore per recuperare il legame di amicizia che era sorto.

Le spiegazioni di Soleil Sorge

Alla domanda di Davide Silvestri, Soleil Sorge ha replicato affermando che ha sempre cercato di porre dei freni con Alex Belli, ste le relazione all'esterno del GF Vip 6 ma, secondo l'influencer, il 38enne ha pianificato una strategia per farla cadere in questa specie di trappola. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che nonostante la questione non le fosse particolarmente chiara, ha finito con l'autoconvincersi che non ci fosse niente di male nei gesti che facevano e per questa ragione si è lasciata andare. Davide Silvestri ha domandato, in modo diretto, se la stessa Soleil avesse marciato sulla situazione. "Io ho cercato di frenare il tutto e tutelare lui", ha risposto Sorge aggiungendo di essere stata falsa soltanto quando, durante le dirette, veniva domandato loro di parlare del rapporto che si era instaurato.

Soleil Sorge su Alex: 'Continuavo a difendere lui e per questo tentennavo'

"Continuavo a difendere lui e per questo tentennavo” ha ammesso Soleil Sorge, confidando che non era semplice per lei affermare che con Alex Belli ci fosse soltanto un'amicizia. L'influencer, a Davide Silvestri ha svelato che non sapeva più come mentire per proseguire a coprire l'attore.

L'ex naufrago ha detto che si augurava che non le domandassero niente perché anche lui avrebbe dovuto dire bugie in quanto non aveva chiara la situazione e si sarebbe trovato in difficoltà sull'argomento. La sua intenzione, infatti, era quella di non ferire il 38enne che riteneva suo amico ma ha aggiunto di dissociarsi dalla maniera di pensare e di agire dell'ex gieffino.

Soleil: 'Stavo benissimo con Alex'

Soleil Sorge ha confidato a Davide Silvestri: "Stavo benissimo con Alex", aggiungendo che era la sua ancora. L'italo-americana si è definita amareggiata per averlo perso ed il cammino all'interno del Grande Fratello Vip 6 non sarà più lo stesso. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi ammesso di non comprendere quale possa essere la verità dei fatti chiedendosi se Belli ha giocato dall'inizio o, negli ultimi giorni ha provato ad arrampicarsi sugli specchi per tirarsi fuori dalla situazione. L'ex naufrago ha replicato esprimendo il suo pensiero: secondo lui Belli ha finito con il perdere il controllo. Sorge ha così domandato se debba sentirsi usata o dispiaciuta per Alex. A quelle parole, Silvestri ha affermato che l'unica cosa che può fare l'influencer è godersi l'esperienza nel Reality Show.