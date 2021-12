Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', ambientata nella Napoli nei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sulla gelosia di Vittorio per Speranza, sulla crisi sentimentale di quest'ultima, sui problemi del pastificio di Fabrizio, sui tentativi fatti da Riccardo per riavvicinarsi a Rossella e sulla partita di scacchi fra Renato e Raffaele.

Speranza non si fida di Vittorio

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che i festeggiamenti del Capodanno a palazzo Palladini lasceranno molti strascichi fra i condomini. Vittorio, infatti, sarà alle prese con l'imprevista gelosia provata nel vedere Samuel e Speranza insieme nell'ultimo giorno dell'anno. Per questo motivo, il giovane deciderà di non proseguire il piano ideato insieme all'amico, nel tentativo di farsi lui avanti con Speranza. Le sue possibilità si ridurranno, però, drasticamente quando la giovane scoprirà qualcosa che l'allontanerà da lui. Prima di partire per Oslo, Vittorio tenterà in tutti i modi di riacquistare la fiducia di Speranza che gli confiderà di sentirsi moto confusa sentimentalmente.

Marina sospetta di Lara

Il pastificio di Fabrizio finirà nuovamente nell'occhio del ciclone, costringendo Rosato a trovare un modo per limitare i danni il più possibile. Marina inizierà a chiedersi chi sia il responsabile della fuga di notizia che ha danneggiato l'azienda del marito, convincendosi che, dietro a tutto questo, possa esserci lo zampino di Lara.

Convinta della colpevolezza della giovane, Marina inizierà ad osservarla riuscendo a trovare degli indizi che la convinceranno sempre più della sua colpevolezza. Dispiaciuta per la prossima partenza di Angela, Bianca riceverà una bella sorpresa dai genitori: tutto questo le risolleverà il morale. Guido cercherà di farsi perdonare da Mariella, mentre Renato si appresterà a sfidare Raffaele in una partita a scacchi.

Dopo la crisi di Bolzano, Riccardo tenterà di riavvicinarsi a Rossella che sarà costretta ad affrontare una complicata emergenza ospedaliera. Nonostante ciò, la giovane si chiarirà con il fidanzato per poi lasciarsi consigliare dalla madre in merito alla sua relazione. Silvia, infatti, consiglierà alla figlia di affrontare la storia d'amore con il medico in maniera molto leggera, senza sapere che, all'orizzonte, vi sono problemi molto più seri. Senza l'aiuto di Camillo, Renato rischierà di fare una brutta figura con Raffaele. Palazzo Palladini sarà teatro della nascita di un nuovo giovane amore.