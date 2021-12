Vediamo cosa succederà nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 mercoledì 22 dicembre alle 20:45. L'episodio può poi essere rivisto su RaiPlay in replica. Le dinamiche a Palazzo Palladini si complicano non poco. Patrizio è deluso per la fine della sua stoia d'amore Clara, nella quale credeva molto tanto da chiederle di andare a convivere. Anche Silvia è affranta per la sua situazione, visto che si è ritrovata da sola nel giro di poco tempo e che Rossella non sembra proprio volerla perdonare. Otello è tornato a Napoli ma si sa che ha un carattere piuttosto ansioso: le sue pressioni non faranno che peggiorare lo stato d'animo di Silvia.

Intanto, Diego e Viola decidono che è arrivato il momento di parlare seriamente a Raffaele, entrambi in ansia.

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 dicembre: Otello pressa Silvia

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un Posto al sole del 22 dicembre svelano che Silvia (Luisa Amatucci) sarà sicuramente felice di passare del tempo con Otello (Lucio Allocca), anche se dovrà accettare l'idea che venga travolta dalle sue ansie, dopo aver scoperto quanto accaduto con Michele.

Per far sì che la povera Silvia respiri un po' e stia tranquilla, Guido (Germano Bellavia) e Renato (Marzio Honorato) si prendono cura del travolgente Otello, non risparmiando ai telespettatori divertenti siparietti.

Raffaele mette in ansia Viola e Diego, spoiler Upas

In occasione delle feste natalizie, nel cast di Un Posto al sole sono tornati Viola, Eugenio e Otello. Anche Viola (Ilenia Lazzarin) avrà modo di darsi da fare e rendersi utile. Insieme a Diego (Francesco Vitiello), parlerà a cuore aperto a Raffaele (Patrizio Rispo), che non mancherà di far preoccupare la sua famiglia.

Patrizio si chiuderà sempre più in se stesso e nemmeno l'arrivo degli amici che non vedeva da tempo sembra avergli fatto tornare il sorriso.

Un Posto al sole: Roberto Ferri contro Nunzio

Da quando è tornato a Napoli per stare vicino a Chiara, Nunzio (Vincenzo Messina) ha capito di esserne ancora profondamente innamorato. Deciso a rimanere accanto a lei, ha accettato di lavorare alle dipendenze di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Ferri non perderà tempo per riversare tutta la sua rabbia e la sua frustrazione sul povero Nunzio, sebbene non abbia alcuna colpa. Conoscendo il temperamento di Nunzio, Franco sarà molto preoccupato della possibilità che il ragazzo possa reagire male e finire per l'ennesima volta nei guai.

Boschi sa bene che Nunzio non sopporta di essere sovrastato ingiustamente e temerà che l'atteggiamento poco professionale di Roberto non faccia altro che gettare benzina sul fuoco.