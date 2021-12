Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel periodo natalizio dal 20 al 24 dicembre su Rai 3, torneranno Eugenio, Viola ed Otello. Quest'ultimo però non sarà accompagnato da sua moglie Teresina, come molti fan avevano sperato, e si limiterà ad una fugace apparizione di pochi giorni. Testa però si troverà dinanzi una situazione molto diversa da come la ricordava, con Silvia praticamente rimasta da sola a casa. Come reagirà quindi l'ex vigile di fronte a tutti questi cambiamenti?

Un posto al sole, Teresa non tornerà più

Per quanto la questione sia stata più volte chiarita, quello del ritorno di Teresa è un argomento, che ancora oggi, sta molto a cuore ai fan.

L'ultima apparizione ufficiale del personaggio risale al maggio 2018 nella puntata 5007, da allora la madre di Silvia è stata presente nella soap, esclusivamente off screen, attraverso telefonate e racconti degli altri protagonisti. La spiegazione ufficiale è che la donna ha deciso di stare accanto a suo padre, motivazione che sarebbe anche venuta meno, in seguito alla morte di quest'ultimo, ma poco conta perché il punto è un altro. Teresina non tornerà più perché l'attrice Carmen Scivitarro ha deciso così in seguito alla morte di suo fratello. L'attrice ha scelto di lasciare il suo lavoro per dedicarsi interamente alla sua famiglia e risulta davvero difficile pensare che un giorno possa tornare sui suoi passi.

Discorso diverso invece per Otello (Lucio Allocca) che rientrerà nelle prossime puntate.

Un posto al sole, il ritorno di Otello

Nelle prossime puntate di Upas, farà ritorno a Napoli, Otello Testa. Non risulta chiaro se l'uomo farà in tempo a incrociare Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Michele (Alberto Rossi) prima delle loro partenze, ma sta di fatto che si troverà dinanzi ad un quadro familiare molto desolante.

Risulta probabile che Silvia vorrà evitare di dare troppe spiegazioni all'ex vigile Testa dal momento che quest'ultimo verrà tenuto a bada dai suoi due amici Guido (Germano Bellavia) e Renato (Marzio Honorato). Questi ultimi infatti cercheranno di tenere a freno il carattere dell'uomo, estremamente petulante, per evitare che infastidisca la proprietaria del Vulcano, già piena di pensieri.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Silva decide di seguire Otello a Indica

Guido e Renato faranno una sorpresa ad Otello, ma non è chiaro se l'uomo verrà a conoscenza di quanto sia accaduto tra Silvia e Michele. Risulta probabile che quest'ultimo verrà tenuto, inizialmente, all'oscuro di tutto, ma che in seguito intuirà qualcosa. Le anticipazioni rivelano infatti che l'uomo chiederà a Silvia di seguirlo a Indica. Tale epilogo porrà anche fine alla sua partecipazione ad Upas, almeno per ora. Una breve apparizione quindi la sua e non è chiaro ancora se per il simpatico Testa siano previsti piani per il futuro.