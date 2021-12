Si è chiuso tra le polemiche il percorso di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 15 dicembre del people show la tronista ha raccontato che il corteggiatore Ciprian Aftim si è presentato a casa dopo la discussione della precedente registrazione. La ventinovenne ha spiegato che pensava fosse stato accompagnato da qualcuno della redazione per un chiarimento. Una volta insieme i due si sono lasciati dalla passione ed hanno trascorso la notte insieme. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie gli opinionisti con Gianni Sperti che non ha risparmiato pesanti critiche alla commessa milanese.

"Hai preso tutti per i fondelli, non sei una persona perbene. Hai buttato tutto, non credo che vi siete visti per caso". Sulla falsa riga del collega Tina Cipollari che non ha avuto parole tenere per Andrea Nicole. "Non mi sei piaciuta dal primo momento, ti ho sempre percepito negativa e quando toccava a te spesso lasciavo lo studio". Parole di fuoco che tanti fan del dating show di Canale 5 hanno trovato sopra le righe: " Ha sbagliato ma l'ha detto subito, c'è stato un accanimento contro di lei" - ha 'cinguettato' un utente su Twitter .

Gianni Sperti contro la tronista: 'Non sei una persona perbene'

Niente petali di rosa per Andrea Nicole che ha lasciato Uomini e donne con Ciprian Aftim al termine di una burrascosa puntata nel corso della quale la tronista ha riferito di aver trascorso la notte con il corteggiatore.

Fin dall'inizio del percorso nel people show di Canale 5 la ventinovenne aveva rivolto le sue attenzioni verso il personal trainer. Non erano mancate incomprensioni e discussioni ma la milanese aveva sempre 'perdonato' le uscite sopra le righe del giovane di origini rumene.

Dopo l'ultima infelice esternazione Ciprian ha deciso di presentarsi a casa di Andrea Nicole per un chiarimento.

In trasmissione il 29enne ha provato a giustificarsi riferendo che davanti alle telecamere faticava ad esprimersi. Un'affermazione che ha provocato la piccata risposta di Maria De Filippi che ha sottolineato che il corteggiatore ha preso parte a numerosi casting tra cui quello per diventare tronista del people show di Canale 5.

Gli opinionisti nel mirino del web per le accuse ad Andrea Nicole

Le esternazioni di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno mandato su tutte le furie Gianni Sperti e Tina Cipollari che si sono scagliati contro la tronista accusandola di aver preso in giro il programma e di essere stata disonesta. "All'inizio del tuo percorso abbiamo detto che non c'era differenza tra uomo e donna ma tra persona perbene e chi non lo è e tu non sei una persona perbene" - ha affermato il ballerino senza fare giri di parole.

Polemica anche Tina Cipollari che ha spiegato che non le aveva trasmesso sensazioni positive fin dall'inizio della sua esperienza a Uomini e Donne . Il j'accuse degli opinionisti del people show di Canale 5 nei confronti di Andrea Nicole ha diviso il web con tanti fan della trasmissione televisiva che hanno difeso la tronista e puntato l'indice contro Gianni e Tina per la "gogna mediatica" riservata alla ventinovenne .

"A differenza di tanti altri è stata l'unica ad aver di aver sbagliato" - ha scritto un utente su Twitter. "Ci ha messo il cuore ed ha seguito l'istinto della passione" - ha sottolineato un'altra fan del dating condotto da Maria De Filippi.