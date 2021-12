Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 dicembre, i fratelli Quesada si presenteranno a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felipe, mentre Aurelio tratterà in malo modo Anabel. Inoltre Felicia e Susana faranno pace dopo la lite avuta, mentre Genoveva si convincerà che Felipe stia solo fingendo di avere un'amnesia.

Casilda chiede a Felipe se si ricorda di Marcia

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 13 al 18 dicembre, Aurelio darà a Marcos una lettera di Don Salustiano Quesada in cui sono indicate delle direttive a cui i Bacigalupe dovrebbero sottostare, ma lo manderà via in malo modo minacciandolo con un'arma. Intanto Natalia proverà a sfruttare a suo vantaggio [VIDEO] l'interesse che Miguel ha verso Anabel.

Inoltre Susana si dimostrerà molto saccente nei confronti di Felicia, la quale le risponderà a tono riducendola in lacrime. Santiago invece si nasconderà in casa Dominguez. Nel frattempo Rosina suggerirà a Genoveva di raccontare a Felipe la sua versione di quanto gli è successo, ma Casilda lo anticiperà e gli chiederà se si ricorda di Marcia.

Santiago dice a Cesareo che farà giustizia per Marcia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 dicembre, Liberto sarà contrariato per come Genoveva manovra il marito e chiederà a Susana di intercedere con lei, ma la zia dirà di no.

Intanto Felicia rivelerà a Rosina che Camino si trova a Parigi con Maite. Inoltre Santiago si troverà nell'abitazione dei Dominguez e ascolterà i dialoghi tra Genoveva e Felipe e vorrà vendicarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Jacinto sentirà dei strani rumori e Santiago si apposterà dietro la porta, tenendo in mano un coltello. Cesareo lo inviterà ad andare via.

Nel frattempo Marcos obbligherà Anabel a non vedere più Natalia, a questo punto Quesada che faranno in modo di organizzare un'apparizione durante il matrimonio di Marcos e Felicia.

In tutto questo Antonito non si renderà conto di stare trascurando Lolita, mentre Rosina riuscirà a convincere Felicia a concedere il perdono a Susana per le parole poco consone pronunciate.

Cesareo invece riferirà a Santiago che non ha più alcuna intenzione di aiutarlo, ma questi gli risponderà che farà lo stesso di tutto per fare giustizia per Marcia.

Aurelio tratta male Anabel

In base agli spoiler della prossima settimana, la celebrazione del matrimonio dei Bacigalupe andrà avanti bene fino a quando all'improvviso Marcos sarà costretto ad assentarsi un attimo. In sua assenza giungeranno i fratelli Quesada, con Aurelio che tratterà malissimo Anabel e Miguel la difenderà prontamente. Intanto Genoveva rivelerà a Felipe di avere avuto dei biglietti minatori.

Nel frattempo Aurelio consiglierà Marcos di accettare quanto propostogli dal padre. In tutto questo durante la cerimonia dei Bacigalupe, Natalia corteggerà Antonito e Lolita starà male al punto di svenire. Infine Genoveva si convincerà sempre più del fatto che Felipe stia solo fingendo di non ricordare nulla.