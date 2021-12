Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 15 dicembre pongono al centro Agnese e Salvatore: mamma e figlio fanno finalmente pace. Grazie all'intervento del direttore Conti, il quale ha suggerito alla signora Amato di rivelare la verità sulla doppia vita di Giuseppe anche a Salvatore, la sarta del Paradiso ha deciso di aprirsi con il figlio riuscendo a riconciliarsi.

Prendendo coraggio, dopo aver visto la disponibilità del ragazzo a comprenderla e perdonarla, Agnese è pronta a confidarsi anche con Tina.

Nel frattempo, Flora, nonostante il consiglio di Ludovica, continua a proseguire nelle indagini personali sui Guarnieri: intenzionata a scavare nel passato di Umberto e Adelaide, trova il numero della cassaforte di famiglia.

Anticipazioni puntata 15 dicembre de Il Paradiso delle Signore: Agnese e Salvatore fanno la pace. La signora Amato parlerà anche con Tina

Grazie a Vittorio Conti, Agnese è riuscita ad avere un momento in privato con il figlio Salvatore, durante il quale ha rivelato al ragazzo che Giuseppe ha una seconda famiglia e per questo motivo è partito per la Germania. Salvo, dal canto suo, si è mostrato molto comprensivo nei confronti della mamma, la quale si è sentita rincuorata dall'aver riavuto l'affetto del figlio ed è ora pronta di raccontare la verità anche a Tina.

Le tensioni in casa Amato stanno finalmente per sciogliersi: anche Tina, dopo essere stata aggiornata sui segreti di Giuseppe, ha deciso di aiutare Agnese e sostenerla nei momenti difficoltà. La sarta del Paradiso si commuove per l'affetto dei figli e decide di aprirsi anche a proposito dei sentimenti che prova per Armando.

Tina e Salvatore la esortano a raccontare senza remore il legame che ha con Ferraris e la coppia potrebbe cominciare ad amarsi alla luce del sole.

Nel frattempo al Paradiso, Armando Ferraris nota in Nino un comportamento strano: le sue affermazioni lo preoccupano e il magazziniere è convinto che le sue parole nascondano qualcosa di importante che sta accadendo nella vita del seminarista.

L'atteggiamento di Nino non passa inosservato anche agli occhi di Dora, la quale è più che intenzionata a riavvicinarsi al ragazzo e si chiede che cosa gli stia accadendo.

Il Paradiso delle Signore: Flora scopre il numero della cassaforte di casa Guarnieri

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Flora, determinata a scoprire la verità su quanto accaduto in America al padre Achille Ravasi.

Dopo essersi confrontata con Ludovica, la quale le ha consigliato di fermarsi immediatamente per evitare di trovarsi contro Umberto e Adelaide, la giovane Gentile ha deciso di arrivare fino in fondo: nonostante tutti gli ostacoli, riesce a fare un grande passo avanti scoprendo il numero della combinazione della cassaforte di casa Guarnieri.