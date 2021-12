Nei prossimi episodi della telenovela spagnola Una vita, in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, verrà alla luce la verità sulla morte di Bellita del Campo ma non del tutto. In particolare per iniziare José Miguel Dominguez sceglierà di essere sincero soltanto con Rosina Rubio, dicendole che sua moglie non è affatto passata a miglior vita come lui invece ha fatto credere, poiché ha inscenato il proprio decesso appositamente dopo aver raggiunto la figlia Cinta in Argentina.

Trame Una vita: José Miguel annuncia la morte di Bellita, Rosina e Susana sospettose

Le anticipazioni delle puntate della soap opera che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che dopo la partenza dei Dominguez per l’Argentina (avendo appreso che la figlia Cinta ha rischiato di interrompere la propria gravidanza) ci sarà tanta tristezza ad Acacias 38.

José Miguel tornerà poi nel quartiere iberico e annuncerà il decesso della consorte. Prima di assistere al ritorno del signor Dominguez però accadranno diverse vicende, poiché Genoveva verrà arrestata dopo aver ammesso di essere l’assassina della defunta brasiliana (e sua rivale in amore) Marcia.

Poi, a seguito di un salto temporale, i telespettatori rivedranno José Miguel tornare a casa accompagnato dalla sua domestica Alodia.

Rosina sin da subito non nasconderà i sospetti quando saprà che Bellita è morta, ma soprattutto finirà per aver accorgersi dell’insolito comportamento di Dominguez e Alodia: anche Susana non vedrà chiara la situazione.

José Miguel desterà ancora più dubbi quando, oltre a rifiutarsi di partecipare al funerale della moglie, si divertirà a scherzare con Alodia come se la sua famiglia non fosse stata colpita da un lutto.

Rosina costretta a tacere dopo aver appreso che la signora del Campo si sta nascondendo

Rosina e Susana intanto sospetteranno che la domestica possa avere una relazione con il suo padrone, un dubbio che verrà chiarito proprio da Dominguez, il quale negherà.

In seguito la moglie di Liberto, dopo aver frainteso il contenuto di un dialogo tra José e Alodia, arriverà a ipotizzare che i due potrebbero aver ucciso Bellita, anche se Susana questa volta non sarà dello stesso parere.

A svelare come stanno davvero le cose ci penserà Dominguez: dopo aver invitato Rosina a presentarsi a casa sua le dirà che in realtà sua moglie si sta nascondendo. La consorte di Liberto rimarrà stupita quando incontrerà l’artista in carne e ossa, infatti in un primo momento arriverà a pensare possa trattarsi di uno spettro. Rosina però, su richiesta di José, si vedrà costretta a tacere sulla messinscena di Bellita.