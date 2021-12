All'interno del Grande Fratello Vip 6 cresce il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due si ritrovano a trascorrere sempre molto tempo insieme all'interno della casa più spiata d'Italia e nel corso delle ultime giornate l'attore ha scelto di dichiararsi apertamente a Soleil, confessandole tutto il suo amore. Eppure questo flirt in corso tra i due protagonisti di questa sesta edizione del reality show, non piace per niente alla mamma di Soleil, la quale ha ammesso liberamente di non sopportare più Alex.

Alex e Soleil sempre più vicini al Grande Fratello Vip e lui si dichiara

Nel dettaglio l'ex protagonista della soap opera "CentoVetrine", nel corso delle ultime settimane, è uscito allo scoperto, confessando apertamente di provare un sentimento nei confronti di Soleil Sorge.

Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti che non è passata inosservata e che al tempo stesso ha fatto storcere il naso a un po' di spettatori e fan social del Grande Fratello Vip.

Il motivo? Alex Belli è sposato con Delia Duran e pochi giorni prima di ammettere il suo amore nei confronti di Soleil, si dichiarava profondamente innamorato della moglie.

Il duro attacco social della mamma di Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli

Insomma, l'atteggiamento dell'attore non ha convinto più di tanto gli spettatori e tra coloro che dubitano di Alex Belli c'è anche la mamma della ragazza stessa.

Wendy, che qualche settimana fa aveva fatto una sorpresa a sua figlia, ha scelto di commentare un post social del Grande Fratello Vip, ammettendo di non vedere di buon occhio Alex Belli.

"Avrei preferito che uscisse. Lui e Sole non possono stare insieme? Meno male. Non lo sopporto più Alex, basta! Non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia" ha sbottato la mamma di Soleil Sorge, che ha precisato così la sua posizione in merito a questo rapporto che sta nascendo nella casa di Cinecittà.

Soleil potrebbe incontrare la mamma al GF Vip per un nuovo confronto su Alex?

Cosa succederà a questo punto? Dopo il commento e il pesante attacco social della mamma di Soleil nei confronti di Alex, arriverà un confronto diretto tra mamma e figlia nel corso di una delle prossime puntate serali del GF Vip 6?

Non si esclude che la produzione del reality show possa cogliere la palla al balzo per far sì che Soleil incontri di nuovo sua madre e che la donna possa far chiarezza su quelle che sono le sue impressioni, vedendo da casa questo flirt che sta prendendo piede sotto i riflettori del reality show.

Chissà se nel corso delle prossime puntate del GF Vip non rientri in scena anche Delia Duran, moglie di Alex, che per il momento ha scelto di tacere dopo gli ultimi avvenimenti.