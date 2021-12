Nuovi personaggi arriveranno nel corso delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel mese di dicembre 2021. Si tratta dei fratelli Quesada, Natalia e Aurelio. Si capirà sin da subito come i due abbiano un conto in sospeso con Marcos Bacigalupe e la figlia Anabel. Lolita invece, comincerà ad accusare strani malesseri che la porteranno addirittura, a perdere i sensi.

Puntate dicembre 2021: i fratelli Quesada arrivano ad Acacias

Nuovi personaggi entreranno a far par parte del cast di Una vita. Nel corso degli episodi in onda il mese di dicembre, i telespettatori di Canale 5 faranno la conoscenza di Natalia e Aurelio Quesada.

Si tratta di due fratelli che avranno avuto a che fare in passato con Marcos e Anabel, ai tempi in cui i Bacigalupe risiedevano in Messico. Si capirà sin da subito che i rapporti tra i nuovi arrivati e Bacigalupe non saranno per nulla cordiali, tanto che Natalia e Aurelio cercheranno di rovinare la festa di nozze di Marcos e Felicia.

Lolita ha un malore nelle prossime puntate di Una vita

Nel corso delle nuove puntate, Ramon sarà infastidito dal comportamento di Antonito, il quale approfitterà della sua posizione politica di fronte ai domestici. Anche Lolita non vedrà di buon occhio il comportamento del marito. La moglie di Antonito inoltre, accuserà un improvviso malore e sverrà, ma successivamente di rifiuterà di andare dal medico.

Carmen cercherà di convincerla, sospettando che Lolita sia incinta.

Intanto Genoveva continuerà a stare felice accanto a Felipe, il quale non avrà ancora recuperato la memoria. I due decideranno di fare una seconda luna di miele e, proprio durante il viaggio, verranno rapiti da Santiago e da altri due misteriosi sequestratori, che li rinchiuderanno in un casolare abbandonato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui Felipe verrà sottoposto a delle torture.

Lolita continua a stare male, Natalia si avvicina ad Antonito

In attesa che venga svelato il motivo per il quale Santiago avrà rapito Genoveva e Felipe, ad Acacias la nuova arrivata Natalia Quesada si avvicinerà sin troppo ad Antonito. Questo infastidirà parecchio Lolita, la quale di scaglierà contro il marito.

Per Lolita continueranno anche i malesseri e finalmente si renderà conto di avere un serio problema di salute. Miguel, il nipote di Sabina e Roberto, si sarà reso conto che Aurelio Quesada avrà a che fare con il passato di Anabel e chiederà spiegazioni alla ragazza. Anabel però, non dirà nulla, almeno per il momento.

Quale sarà il segreto custodito così gelosamente da Anabel? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Una vita: la soap Tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.