Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni Tv dei prossimi episodi rivelano che Stefania ha il timore che Gemma possa diventare gelosa ora che la giovane Colombo non solo sta affiancando Marco di Sant'Erasmo in redazione, ma dovrà anche lavorare spalla a spalla con lui in una speciale intervista da fare a un'attrice famosa. Nel frattempo, Agnese può finalmente viversi in modo libero e sereno il suo rapporto con Armando, sebbene non sia del tutto convinta che i figli abbiano completamente accettato il loro legame. In ogni caso, la signora Amato vive con un po' più di spensieratezza e si avvicina sempre di più al magazziniere del Paradiso.

Adelaide, invece, sta affrontando un periodi di malinconia: la contessa si è resa conto che tutte le persone che ama sono distanti e probabilmente passerà le feste natalizie in solitudine.

Approfondiamo cosa succederà nella puntata puntata del 20 dicembre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata 20 dicembre: Stefania teme di far ingelosire Gemma e le dice una bugia

Nel dettaglio, le anticipazioni tv puntano gli occhi su Stefania, in procinto di mentire alla sua sorellastra: in particolare, Vittorio Conti le ha assegnato il compito di dirigere un'intervista a quattro mani insieme a Marco di Sant'Erasmo. Il direttore del Paradiso è convinto che la giovane Colombo sia ormai matura e pronta per gestire un compito più alto.

Stefania, dal canto suo, non è molto contenta dell'offerta, giacché non ha una buona opinione del giovane di Sant'Erasmo, ma accetta ugualmente il lavoro poiché per lei è una grande opportunità. Tuttavia, decide di mentire a Gemma non rivelandole che starà a stretto contatto con Marco per timore che la sorellastra possa provare una gelosia tale da incrinare il loro rapporto.

Cosa farà Gemma se, al contrario, sarà proprio il suo corteggiatore a raccontare la verità sull'intervista?

Agnese proverà a viversi il rapporto con Armando alla luce del sole

Ulteriori anticipazioni sulla puntata del 20 dicembre de Il Paradiso delle Signore vedono Agnese desiderosa di vivere il suo legame con Armando Ferraris alla luce del sole ora che entrambi i figli conoscono la verità sia per quanto concerne la doppia vita del padre Giuseppe, sia per quanto riguarda i sentimenti che prova verso il magazziniere del Paradiso.

La signora Amato, tuttavia, teme che Salvo e Tina non abbiano completamente accettato la relazione con Armando, ma nonostante la sua preoccupazione, si sente finalmente libera di godersi un po' di serenità. Ferraris e mamma Agnese continuano ad avvicinarsi e finalmente si lasciano un po' andare.

Il Paradiso delle Signore: Salvatore prova a riconquistare Anna

Altre anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvatore sta dando il tutto e per tutto per riconciliarsi con la sua amata Anna. La Imbriani, dal canto suo, non sembra muoversi di un millimetro dalla decisione presa di allontanarsi dal giovane Amato. Anna mostra a più riprese il suo disappunto per l'atteggiamento avuto da Salvo nei confronti della madre e della famiglia Amato in generale.

Ma i veri motivi della sua separazione riguardano in realtà l'identità della figlia Irene, che continua a mantenere segreta per timore del giudizio e della reazione che potrebbe avere lo stesso Salvatore.

Cosa è accaduto negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore Armando ha manifestato a Don Saverio la sua preoccupazione per quanto riguarda Nino: il giovane seminarista è in crisi e non sa come gestire il proprio futuro. Flora ha deciso di tirarsi indietro sul caso Ravasi e ha rinunciato a denunciare i Guarnieri. Salvatore ha un momento di chiarimento con Ferraris per quanto riguarda la relazione con Agnese, mentre Anna decide di lasciarlo.

Prima di partire per gli Stati Uniti, Flora lascia un regalo speciale a tutte le Veneri.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L'appuntamento è fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.