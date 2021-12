Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Darin Brooks (Wyatt Spencer), Don Diamont (Bill Spencer), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Annika Noelle (Hope Logan). Gli spoiler si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Charlie, sulla sparizione del manichino di Hope alla Forrester, sulle preoccupazioni di Liam e Finn in merito allo stato mentale di Thomas, sull'interesse di Paris per Zende e sull'offerta di lavoro che Hope farà al fratello di Steffy.

Charlie interroga Thomas

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Charlie non riuscirà a spiegarsi come mai non riesca più a trovare lo scatolone che pochi giorni prima aveva consegnato a Thomas. Quello che l'uomo non sa è che è stato il fratello di Steffy ad impossessarsi dello scatolone per trafugare il manichino di Hope che vi era contenuto all'interno. Non riuscendo a darsi pace, Charlie chiederà spiegazioni a Thomas che fingerà di non sapere nulla dell'oggetto inanimato raffigurante Hope. Nel frattempo, Liam si recherà a casa di Steffy per andare a trovare la figlia Kelly. Lì, il figlio di Bill Spencer si fermerà a parlare con Finn in merito all'ossessione che, da molto tempo, Thomas prova nei confronti di Hope.

Approfittando dell'occasione, il medico riferirà a Liam di aver parlato recentemente con Thomas, giungendo alla conclusione che l'uomo possa essere ricaduto nelle sue ossessioni. Vedendo molto preoccupato Liam, Finn gli chiederà se sia convinto che Thomas possa essere realmente un pericolo per la sua famiglia. Dopo aver riflettuto brevemente, Liam ammetterà di temere il comportamento disturbato del fratello di Steffy, decidendo poco dopo di recarsi a casa sua per controllare la situazione.

Giunto lì, Liam scoprirà con orrore che Thomas tiene in casa un manichino con le sembianze di Hope.

Paris e Zoe si contendono Zender

Dopo essere arrivata a Los Angeles, Paris mostrerà molto interesse per Zende, senza sapere che anche sua sorella Zoe prova dei sentimenti per lui. Convinta che Thomas sia cambiato in meglio, Hope gli chiederà di far parte del suo team in ufficio, rendendo molto felice Steffy.

Poco dopo, la figlia di Brooke, insieme alla sorellastra, manderanno a chiamare Zende per comunicargli che Thomas è ritornato a tutti gli effetti a lavorare per la linea di moda "Hope for the future".