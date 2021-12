Le prossime puntate di Un Posto al sole saranno ricche di emozioni per i telespettatori che assisteranno alla fine della storia d'amore tra Clara e Patrizio. Ad approfittare della situazione sarà Alberto che andrà a bussare alla porta della sua ex compagna, ma sarà deluso dal suo rifiuto. Patrizio, invece, penserà che la responsabilità della decisione di Clara sia dell'avvocato, ma quando scoprirà che sono stati proprio i suoi genitori a far tirare indietro la ragazza, ne sarà molto ferito. Inoltre, a Palazzo Palladini tornerà Otello.

La difficile decisione di Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 20 al 24 dicembre annunciano una settimana ricca di colpi di scena, soprattutto per la coppia formata da Clara e Patrizio. Dopo la proposta di convivenza, la ragazza si confiderà con Ornella che, con Raffaele, sarà contraria al passo azzardato di suo figlio. Dopo aver riflettuto sulle parole dei suoi suoceri, Clara si renderà conto che con Giordano non c'è un futuro e prenderà la sofferta decisione di lasciarlo. Patrizio sarà ferito e certo che in tutto questo ci sia lo zampino di Alberto.

Patrizio furioso affronterà Alberto

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Patrizio si farà sopraffare come sempre dall'istinto e andrà a bussare alla porta di Alberto, sfogando su di lui la sua rabbia.

L'avvocato gli sbatterà la porta in faccia, ma sarà felice di apprendere che la sua ex compagna ha finalmente lasciato il suo fidanzato e si illuderà di poter recuperare il suo rapporto con lei. Palladini non perderà tempo e andrà a trovare Clara al lavoro per proporle di ricominciare una vita insieme al piccolo Federico e diventare la famiglia che hanno sempre sognato.

Raffaele e Ornella deluderanno Patrizio

A Un Posto al sole non c'è mai nulla di scontato e la proposta di Alberto non avrà su Clara il risultato sperato. Al contrario, la ragazza sarà molto chiara con lui: non ci potrà essere mai più una storia tra loro. Alberto incasserà il rifiuto della sua ex compagna, ma non si perderà d'animo e continuerà a sperare di ricostruire, prima o poi, la sua famiglia con lei.

Patrizio, invece, dopo la brusca reazione si troverà a parlare con Raffaele e dai suoi discorsi capirà che Alberto non ha niente a che vedere con la scelta di Clara. A malincuore, il ragazzo si renderà conto che ad influenzare la sua decisione sono stati proprio Ornella e suo padre e per lui sarà una profonda delusione. Patrizio, infatti, si sentirà pugnalato alle spalle dai suoi genitori e non sarà facile per lui superare questo dolore.

A Palazzo Palladini, intanto, tutti si prepareranno per trascorrere il Natale, anche se per molti di loro sarà insolito. Silvia si troverà da sola dopo la partenza di Michele e Rossella, ma a sorpresa arriverà Otello che porterà una ventata di allegria. Lara farà una proposta accattivante a Roberto per il Natale, mentre Speranza lascerà Napoli per passarlo con i suoi famigliari.