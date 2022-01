Si chiude la settimana di programmazione di Un posto al sole con la puntata di venerdì 14 gennaio 2022 su Rai 3 alle 20:45. Le anticipazioni raccontano che Patrizio, portato all'esasperazione da Alberto, perderà completamente il controllo. La sua rabbiosa reazione gli porterà solo guai, con grande preoccupazione di Ornella e Raffaele che già avevano provato a far riflettere il giovane. Clara, sempre più fragile di fronte alle manipolazioni di Palladini, finirà con il cedere alla sua richiesta. Sarà anche per questo che Patrizio non sarà più capace di controllarsi.

Nel frattempo, Speranza pare concedere una chance a Samuel, ora che Vittorio è partito per Oslo e soprattutto davanti ai modi gentili e garbati che l'hanno piacevolmente stupita.

Un Posto al sole episodio 5856 venerdì 14 gennaio 2022

Rossella è venuta a sapere che Virginia è la moglie di Riccardo. Ed è stato proprio Crovi a confessarglielo, deciso a non ingannarla ulteriormente. Con le lacrime agli occhi, Ross è scappata via rifugiandosi nell'antro di Palazzo Palladini e qui ha incrociato Speranza che, vedendola in quello stato, le ha offerto il suo supporto.

Virginia, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Riccardo e farà di tutto per allontanarlo da Rossella, che ha capito essere una persona molto importante per l'ex.

Silvia si trova in grande difficoltà, dal momento che i suoi amici e in particolare Guido, non sembrano accettare la sua relazione con Giancarlo.

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 venerdì 14 gennaio 2022, ci saranno sviluppi anche per quanto riguarda la difficile situazione del pastificio. Fabrizio deciderà di essere onesto con i clienti, ma pagherà a caro prezzo la sua scelta.

Le conseguenze saranno più gravi del previsto e Rosato scivolerà in una spirale autodistruttiva.

Alberto e Patrizio ai ferri corti

Samuel tenterà di riavvicinarsi alla bella Speranza, che finalmente gli concederà una chance anche se ancora molto confusa. Le anticipazioni di Un Posto al sole di venerdì 14 gennaio parlano anche dello scontro tra Alberto e Patrizio, che non sarà privo di conseguenze.

Patrizio è ancora molto scosso per la fine della sua storia d'amore con Clara e, come se non bastasse, è continuamente provocato da Alberto. Di fronte all'ennesima presa di parte, Patrizio perderà completamente il controllo aggredendo Palladini.

Nelle prossime puntate, Alberto sfrutterà ciò che è accaduto a suo favore, mettendo in difficoltà il povero Patrizio. Clara, invece, finirà per accettare una proposta inaspettata di Palladini che ha tutto il sapore di un ricatto. Da non perdere dunque, i nuovi episodi di Upas.