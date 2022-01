Maria De Filippi ci ha visto lungo: dopo aver mostrato un paio di video in cui si insinuava che tra Alex e Cosmary ci fosse un interesse, nelle ultime ore è arrivata la conferma. La prima puntata di Amici del 2022, infatti, ha ufficializzato una nuova coppia che si è formata in casetta durante le vacanze: il cantante e la ballerina si aggiungono ai "colleghi" Albe e Serena, Dario e Sissi. Il bel milanese, dunque, ha ceduto al corteggiamento dell'allieva che da settimane rischia l'eliminazione perché Alessandra Celentano non la apprezza e non la considera all'altezza della sua squadra.

Emozioni e gossip nella scuola di Amici

Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla vita sentimentale di uno degli allievi più amati della ventunesima edizione di Amici. Nel mese di dicembre, infatti, sul web ha cominciato a circolare un Gossip piuttosto spiazzante su Alex. Dopo che Maria De Filippi ha mandato in onda dei video in cui sembrava avere un particolare feeling con Cosmary, il cantautore è stato "defollowato" dalla fidanzata Chiara, che di punto in bianco ha preso le distanze da lui anche su Instagram.

I fan del talent-show hanno iniziato a fare caso alle piccole attenzioni che il ragazzo riservava alla compagna di classe sin dal primo giorno, e i daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 hanno aiutato tanto in questo senso.

Il 21enne e la pugliese hanno avuto lo stesso pensiero quando si son dovuti fare il regalo di Natale: una pietra preziosa che simboleggia la forza e la voglia di superare gli ostacoli.

Tutti i piccioncini della ventunesima edizione di Amici

Nel corso della puntata che è stata registrata l'8 gennaio (e che andrà in onda su Canale 5 domenica 9), la conduttrice di Amici ha mostrato al pubblico presente un video in cui Alex e Cosmary si lasciavano andare alle tenerezze.

Se fino a prima dell'inizio delle vacanze di Natale si poteva parlare solo di una simpatia e di un bel feeling, ora è certo che tra i due è nato un sentimento e nella scuola di Amici le coppie sono ufficialmente tre.

I primi a legarsi davanti alle telecamere, sono stati Albe e Serena: il rapper e la ballerina si sono fidanzati quasi subito, tant'è che un mese fa si sono dichiarati innamoratissimi.

Dario e Sissi, invece, sono usciti allo scoperto con un po' più di fatica: la giovane, infatti, era impegnata quando è entrata nella casetta, quindi ci ha messo del tempo prima di lasciarsi andare all'attrazione che provava per il compagno di classe.

Voci di flirt tra Luigi ed Elena di Amici

Mentre il talent-show era in pausa, i fan hanno fatto ipotesi su un'altra coppia che si starebbe formando all'interno della casetta.

Nei video che sono stati caricati su Witty Tv durante le vacanze, si sono visti spesso Luigi ed Elena molto vicini in varie situazioni, cosa che nel recente passato non era mai successa. La sera della Vigilia di Natale, ad esempio, i due cantanti erano seduti al tavolo che gli spettatori del programma hanno definito "delle coppie", in quanto accoglieva tutti i piccioncini di questa edizione: Albe e Serena, Dario e Sissi, Alex e Cosmary.

Tutti gli altri allievi della scuola, si sono accomodati ad un altro tavolo adiacente ma un po' staccato, come se avessero deciso di fare una simpatica divisione.

Di questo presunto flirt, però, si sa ancora pochissimo ma è probabile che già a partire da lunedì 10 gennaio il tema venga approfondito. Dopo il weekend, infatti, riprenderanno i daytime di Amici e il pubblico sa benissimo che la produzione ama dedicare molto spazio delle puntate quotidiane alle coppie consolidate ma soprattutto a quelle che si stanno per formare davanti alle telecamere.