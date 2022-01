Ritorna l'appuntamento con Amici 21 e gli spoiler della nuova puntata di domenica 9 gennaio, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e nuove sfide per gli allievi che sono rimasti in gara e che stanno portando avanti questo percorso. Occhi puntati in primis sulle sorti di Dario, che si è beccato nuove critiche da parte della prof Celentano. Per la classifica degli inediti di questa settimana, invece, a giudicare i cantanti in gara è arrivata l'ex prof del programma, Arisa.

Spoiler nuova puntata Amici 21 del 9 gennaio: la classifica di Arisa

Nel dettaglio, gli spoiler della prossima puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 9 gennaio su Canale 5, rivelano che questa settimana i cantanti sono stati giudicati da Arisa.

La classifica finale ha visto primeggiare Sissi al primo posto, seguita da Lda che ha conquistato comunque un ottimo 9.

A pari merito Rea, Alex e Crytical che hanno ottenuto un 8 mentre Aisha si è fermata a 7,5.

Ultimi posti per Albe, Luigi e Nicol che sono finiti così in sfida e quindi a rischio eliminazione in vista della prossima puntata di Amici 21 che sarà trasmessa domenica 15 gennaio su Canale 5.

Dario criticato, Mattia infortunato: spoiler Amici 21

E poi ancora, gli spoiler di questa nuova puntata di Amici 21 rivelano che il ballerino Dario ha avuto modo di esibirsi in studio ed ha ottenuto di nuovo la maglia, dopo la sospensione delle scorse settimane.

Tuttavia, nonostante sia stato riconfermato nella scuola, la prof Celentano è stata molto severa nei suoi confronti ed ha ammesso di vederlo sempre uguale, accusandolo di non evolversi e quindi di non vedere progressi in questo suo percorso all'interno del talent show di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Situazione differente, invece, per la ballerina Carola vittima di un infortunio e quindi impossibilitata ad esibirsi in studio durante questa nuova puntata del talent show.

Ma, la ballerina non è stata l'unica ad essere fuori dai giochi in questa nuova puntata del talent show, dato che pure il ballerino Mattia si è infortunato e quindi per il momento è fermo.

Christian bacchettato dalla prof Celentano: anticipazioni Amici 21 del 9 gennaio

Gli spoiler di questa nuova registrazione del primo speciale di Amici del 2022, rivelano che il prof Rudy Zerbi ha scelto di far entrare una nuova cantante nella scuola, che intende mettere a confronto con Elena, salvo poi decidere se sostituirla oppure no.

Occhi puntati anche su Christian: le anticipazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che il ballerino ha eseguito una coreografia che gli è stata assegnata dalla prof Celentano, che lo ha fatto esibire sui tacchi. Peccato, però, che tale performance non abbia convinto la prof che gli ha dato un misero 5 al termine dell'esibizione in studio.