Nella giornata di mercoledì 19 gennaio si sono svolte le riprese della puntata di Amici che andrà in onda sul piccolo schermo il 23 gennaio. Nel corso della nuova registrazione, Rea ha dovuto lasciare la scuola, mentre Mattia, nonostante l'infortunio, potrà ancora restare. Gerry Scotti è stato il giudice della gara di cover e ha dato nove a Lda, regalandogli il primo posto in classifica.

Amici, registrazione 19 gennaio: Rea viene eliminata

Nella puntata di Amici andata in onda nella giornata di domenica 16 gennaio, Nicol ha dovuto lasciare la scuola, essendo arrivata ultima nelle classifiche dei cantanti.

Nel corso delle riprese di mercoledì 19 gennaio, la stessa sorte è toccata a Rea. Infatti, l'allieva della trasmissione di Maria De Filippi, è stata diverse volte ultima nella classifica di gradimento stilata dall'ospite in studio. Così, purtroppo, l'alunna di Rudy Zerbi non ce l'ha fatta ed è stata eliminata. Nella puntata di domenica 23 gennaio, pertanto, Rea lascerà il programma di Canale 5.

Amici, puntata del 23 gennaio: Mattia è presente e resta nella scuola

Per quanto riguarda i ballerini, c'era molta attesa per sapere le sorti di Mattia. Infatti, l'allievo di Raimondo Todaro ha un problema di salute a causa di un infortunio e per tale ragione la sua permanenza all'interno della trasmissione Mediaset è in bilico.

Zenzola ha preso parte alle riprese e non c'è stata nessuna novità o decisione sul suo conto. Infatti Mattia non è stato eliminato e non si è ritirato dal programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni presenti sul web rivelano che Alessandra Celentano ha fatto arrivare in studio i ballerini per sostiuire Mattia e, uno dei due ragazzi, ha avuto una discussione con Zenzola.

Nel frattempo Carola, che era ultima nella classifica dei ballerini, si è esibita e anche per lei l'avventura nella scuola continuerà.

Amici, prossima puntata: Lda primo in classifica

Gerry Scotti è stato l'ospite chiamato in studio per valutare le esibizioni dei cantanti. Il voto del giudice della gara, dalla scorsa puntata, è diventato fondamentale per calcolare la media degli alunni.

Durante le riprese del 19 gennaio il presentatore di Canale 5 ha consegnato il primo posto in classifica a LDA con un nove. Crytical e Sissi, invece, si sono aggiudicati il secondo posto con un otto e mezzo e Alex il terzo con un otto. Inoltre, durante la registrazione della puntata che andrà in onda il 23 gennaio, gli alunni della scuola hanno ricevuto la maglia che indosseranno al serale e, pertanto, non useranno più la felpa grigia. Non resta che attendere la prossima puntata di Amici, per scoprire ulteriori novità su quanto accaduto in studio.