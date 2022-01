Barbara Francesca Ovieni è una conduttrice televisiva. Nata a Milano, nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti, Temptation Island (da tentatrice) ed è un volto di Rai Sport.

Non solo calcio per Barbara, che ha rimesso in pista nel 2020, con arrangiamenti nuovi ‘Ballo Ballo’, brano del 1982 di Raffaella Carrà.

Blasting News ha contattato Ovieni per un’intervista.

Chi è Barbara Francesca

Chi è Barbara Francesca Ovieni? Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti?

"Sono una donna intraprendente, indipendente, cerco di cogliere ogni occasione che mi si presenta in modo costruttivo, disordinata ma ordinata, forte ma fragile, sensuale ma dolcissima".

Cosa ti ha condotto a intraprendere questa strada nel mondo del giornalismo televisivo?

"Intanto ci tengo a precisare che non sono una giornalista, ma una conduttrice sportiva e mi sono avvicinata a questo magico mondo del calcio perché ne ero davvero curiosa. Mi piace vedere la passione che c’è tra i tifosi; il calcio fa davvero girare la testa più di una bella donna".

A proposito del caso Beccaglia qual è il tuo parere? Estendendo il discorso ti chiedo un pensiero sul ruolo delle donne all'interno del giornalismo sportivo e se c'è un tuo modello di riferimento.

"Mi hanno ovviamente già fatto questa domanda e la mia risposta non cambierà mai. Una donna, indipendentemente da come è vestita, ed è liberissima di mettersi ciò che vuole, deve solo essere guardata, ammirata, corteggiata.

Nessuno si deve permettere di metterle un dito addosso. L’episodio della giornalista Beccaglia è stato l’ennesimo squallore di cronaca. Anche se purtroppo sarà impossibile, spero che questo sia l’ultimo fattaccio senza rispetto nei confronti delle donne".

Barbara ha riproposto il brano Ballo Ballo

All'inizio del girone di ritorno l'Inter è in testa alla classifica. Qual è la tua favorita per lo scudetto e che idea ti sei fatta di questa Serie A?

"Non ho una favorita, penso che Inter e Milan abbiano le carte giuste per giocarsi questo scudetto, ma la cosa che mi piace di più di questo campionato è che dopo le milanesi c’è un gruppone di squadre racchiuse in pochi punti che rende tutto molto avvincente, quindi attenzione".

Cambiando argomento, hai riproposto il brano di Raffaella Carrà, "Ballo Ballo" il cui video è disponibile su YouTube. Com'è stata questa esperienza e come è nata?

"Cantare per me è stata un’esperienza pazzesca, non avrei mai pensato di riuscire a farlo, infatti è nato tutto per gioco, post primo lockdown. Una sera, al telefono con dei miei amici, un produttore e un Dj, scherzando abbiamo creato questo progetto.

All’inizio pensavo di farlo solo per tenermi la mia canzoncina nel cassetto e invece buona la prim , quasi incredula in sala di incisione, siamo andati avanti facendone un video per poi finire su tutte le piattaforme musicali. Volevo solo divertirmi e divertire, non sono una cantante ed è per questo che avevo deciso di fare una cover in versione dance. Scegliendo per me una delle canzoni più belle che la grandissima Raffaella ci ha regalato. Sono felice di averlo fatto in suo onore".

I progetti futuri di Ovieni

Tu hai partecipato qualche anno fa a Temptation Island. Che ricordi hai? Parteciperesti oggi ad un reality show? Se sì quale?

"In realtà ho pochissimi ricordi dì Temptation Island, quelli che riesci ad accumulare in una sola settimana di programma.

Sono stata pochi giorni, non era per me il momento giusto per quel tipo di programma. Ero single, ma non nella testa. Me lo chiedono spesso se parteciperei a un reality, ma faccio un po’ fatica a mettermi completamente a nudo, non amo far vedere tutto di me. Con questo dico mai dire mai, mi piacciono i reality, li seguo anche, ma dovrei fare molto lavoro su me stessa per poterlo fare".

Quali sono i progetti futuri di Barbara?

"A parte metter su famiglia con Moreno? Certo ci sono sempre progetti futuri, non sto ferma un attimo, ma preferisco concentrarmi sulle cose che sto facendo e poi raccontarvi i prossimi quando saranno sicuri. Ora sono impegnata con i due programmi su 7Gold e inizierò presto le riprese di un film sulla Seconda Guerra Mondiale dove interpreterò Malena. Mi piace dividermi tra la conduzione e la recitazione".