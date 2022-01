Dopo tanto vociferare, paparazzate e indiscrezioni, è giunta la conferma ufficiale da parte di Belen Rodriguez circa la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, il padre della sua piccola Luna Marì. In realtà, dopo le vacanze natalizie trascorse in montagna con la famiglia e la vacanza con l'amica di sempre Patrizia Griffini in Uruguay i dubbi da parte dei fan si erano assottigliati, visto che l'hair-stylist era stato separato dalla showgirl per tutto il tempo. Adesso, però, è proprio l'argentina a dire pubblicamente di essere single mentre parla con suo figlio Santiago che al momento è l'unico uomo della sua vita.

Con Spinalbese è tutto finito

Non vi sono più dubbi: al fianco di Belen non vi è attualmente un uomo. Nelle Instagram Story pubblicate dalla show-girl nel suo profilo Instagram ufficiale, la Rodriguez si trova in cucina in compagnia del figlio Santiago, primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Il bambino, che cresce a vista d'occhio, si sta cimentando nella preparazione di una ricetta che prevede le uova e proprio mentre Santiago le sta montando, Belen chiede affettuosamente al figlio se in futuro non gli piacerebbe diventare uno chef. Secca è giunta la risposta del bimbo che ha subito detto di no.

A questo punto, con estrema naturalezza, Belen ha pronunciato una frase che non è passata di certo inosservata.

‘'Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina’', ha detto l'argentina che alla fine senza troppi giri di parole e senza troppo clamore ha annunciato pubblicamente che il suo cuore batte solo per i figli. Si vocifera da giorni che Spinalbese non si sia rassegnato alla fine della relazione con Rodriguez e che la riempie ogni giorno di messaggi con l'intento di riconquistarla, ma adesso le parole di Belen sembrano togliere ogni speranza allo spezzino.

Arriverà un altro uomo nella vita di Rodriguez?

D'altra parte, affermando di essere single, Belen ha anche posto fine al pettegolezzo che la voleva di nuovo vicina all'ex marito Stefano, Dopo essere stati paparazzati insieme in aeroporto, subito i fan più romantici avevano pensato ad un ritorno di fiamma ma evidentemente a tenere uniti i due genitori c'è solo l'amore per Santiago.

Belen quindi è di nuovo libera: la showgirl preferirà passare un periodo da sola dedicandosi ai suoi due affetti più puri, cioè i suoi figli, o è già pronta a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale?

Solo il tempo potrà dirlo, ma nel frattempo Belen ha affermato di essere pronta ad affrontare di nuovo il mondo esterno dopo la quarantena a cui si è sottoposto dopo il viaggio all'estero. Chissà se un altro uomo riuscirà a conquistare di nuovo il cuore della bellissima argentina.