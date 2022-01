La puntata del Grande Fratello Vip del 17 gennaio non è stata affatto semplice. Molti colpi di scena hanno caratterizzato la trasmissione, tra cui la sorpresa che la mamma di Sophie Codegoni ha fatto alla figlia. Oltre che parlare del percorso dell'ex tronista all'interno della casa, la mamma ha commentato la sua amicizia con Jessica Selassié. Durante il confronto, la mamma della bionda ha duramente attaccato la principessina accusandola di non essere una buona amica, in quanto non avrebbe rispettato la storia della figlia con Alessandro Basciano.

La principessa etiope, dopo tali parole, è crollata in un forte pianto durato per tutta la notte. La reazione della sorella, Clarissa Selassié, non si è fatta attendere e con uno sfogo sul suo profilo Instagram l'ha difesa e motivata a non piangere.

Alessandro Basciano tra Sophie e Jessica: parla la mamma dell'ex tronista

Al Grande Fratello Vip le sorprese non mancano e nel corso della puntata del 17 gennaio è entrata la mamma di Sophie Codegoni per spronare la figlia. Fiera del suo percorso, la mamma della bionda ha elogiato Codegoni per la sua bellezza e la sua maturità, affermando che queste non sono soltanto sue considerazioni, ma anche del pubblico da casa. Nella conversazione tra le due è emersa anche la questione Alessandro Basciano.

Sophie, infatti, ha intrapreso una relazione, già finita al momento, con il ragazzo. Di recente Jessica Selassié, nonché amica dell'ex tronista, ha ammesso che se non ci fosse stato questo flirt avrebbe cercato di conquistarlo. A tal proposito, la mamma ha espresso il suo giudizio negativo nei confronti della principessina, giudicandola una pessima amica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Clarissa Selassié difende sua sorella

Jessica, alle parole della mamma di Sophie, è crollata in un sonoro pianto, tanto che anche Alfonso Signorini ha provato a consolarla. La disperazione della vippona è continuata anche nella notte e ciò, inevitabilmente, ha scaturito una reazione nella sorella Clarissa, ormai ex concorrente del Reality Show.

In particolare l'ex gieffina ha voluto dare il suo supporto a Jessica, ma anche a Lulù, con una storia su Instagram nella quale ha scritto: "Non sprecare le tue lacrime. Hai un animo buono e sensibile... vederti piangere mi crea un dolore enorme. Mi fa male il cuore... ricordati quanto vali. Guai chi tocca le mie sorelle".

Nuova puntata venerdì 21 gennaio

Venerdì 21 gennaio è attesa una nuova puntata del GFVip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Al televoto eliminatorio ci sono Jessica Selassié, Federica Calemme, Davide Silvestri, Valeria Marini e Giacomo Urtis (che valgono come unico concorrente). La nomination ha contribuito al malumore della principessina Selassié, reduce da una puntata che ha messo a dura prova i suoi nervi.