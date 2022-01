Nella puntata di C'è posta per te andata in onda su Canale 5 sabato 29 gennaio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Raffaella e Sara, due sorelle che vorrebbero ricucire il rapporto con il padre. L'uomo si è rifatto una vita con una nuova donna, Michela, con cui ha avuto un figlio che si chiama Angelo. Secondo le due sorelle sarebbe colpa della donna se non riescono ad avere un rapporto con il padre. Una volta in studio, l'uomo ha deciso di chiudere la busta, ma Maria De Filippi si è infuriata.

La storia di Raffaella e Sara, che hanno cercato il padre

Tommaso ha lasciato la ex moglie quando ha incontrato Michela. Da quel momento i rapporti con sua prima famiglia si sono fermati per ben 17 anni, ma le ragazza e il padre hanno portato in studio due versioni completamente diverse.

Le due sorelle hanno spiegato che il padre non le ha mai contattate in nessuna occasione. I rapporti sembravano essere migliorati nel 2018, quando Tommaso ha chiamato la ex moglie dopo aver saputo della morte di sua madre. Secondo Raffaella e Sara i rapporti si sono rovinati di nuovo a causa della compagna del padre.

Maria De Filippi è rimasta un po' perplessa, perché Tommaso e Michela hanno raccontato una storia molto diversa.

Nonostante questo la conduttrice ha cercato di risolvere la situazione.

La versione di Tommaso e Michela

Il padre ha spiegato che in realtà sono 17 anni che cerca le sue figlie e che tutto quello che hanno raccontato non è vero. Ha spiegato che era anche disposto a lasciare Michela per recuperare il rapporto con loro. Maria De Filippi gli ha chiesto se prova affetto per le figlie e lui ha risposto di si, specificando però che loro non si sono comportate bene e che in realtà non hanno mai voluto avere un rapporto con lui.

Tommaso ha spiegato che le due figlie sono molto cattive e che dicono bugie. La conduttrice ha iniziato ad arrabbiarsi e gli ha chiesto se è stato un errore delle due sorelle essere rimaste sole a 2 e 6 anni, ottenendo l'applauso del pubblico.

"Ma è loro l'errore che a 2 e 6 anni sono rimaste sole?" ha chiesto Maria, la quale poi ha aggiunto sempre riguardo alle figlie: "Vuoi capire che se ci piangono è perché gli manchi, chi se ne frega della verità?

Fregatene!".

Maria De Filippi perde la pazienza in studio

La sua compagna Michela ha spiegato di essere andata da un avvocato di nascosto per separarsi dal compagno proprio perché non riusciva più a reggere la sua situazione familiare. L'uomo ha cercato di difenderla, spiegando che la donna non lo ha mai allontanato dalle figlie. "Andando dall'avvocato senza dirtelo?" gli ha chiesto Maria De Filippi, che ha iniziato a perdere la pazienza.

L'uomo ha rinfacciato che le figlie gli hanno chiesto dei soldi per sposarsi. "Una figlia a chi ca**o li deve chiedere i soldi?", ha chiesto la conduttrice. Le sue parole non sono servite a convincere l'uomo, che ha deciso di chiudere la busta.