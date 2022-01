Luca Argentero torna di nuovo a C'è Posta per te in qualità di ospite d'onore: dopo aver presenziato con la moglie Cristina Marino, sabato 22 gennaio l'attore tornerà sul famoso pouf blu del people show del sabato sera di Canale 5. Come sempre, resta top-secret la sorpresa di cui sarà protagonista ma, come dimostra il breve video pubblicato su Witty.tv, l'accoglienza riservata al protagonista di Doc 2 - Nelle tue mani è stata davvero calorosa da parte del pubblico in studio. Ma di certo anche il pubblico a casa gradirà la presenza di Luca.

Luca protagonista di una sorpresa

Maria De Filippi continua a stupire i suoi numerosi telespettatori: dopo Can Yaman, nella terza puntata di C'è Posta per Te, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 22 gennaio, sarà Luca Argentero il grande protagonista di una sorpresa durante una delle storie. Reduce dal grandissimo successo che sta ottenendo nei panni del dottore un po' sui-generis Andrea Fanti, realizzato nella vita sentimentale grazie all'amore della bellissima moglie e della sua piccolina Nina Speranza, Luca saprà trovare le parole giuste per rendere ancora più speciale il momento.

Argentero non sarà il solo ospite della puntata, con lui ci sarà il grandissimo campione di calcio Roberto Baggio, come rivelato sui social.

Di certo la presenza di entrambi sarà garante di momenti di divertimento e di commozione che si coniugheranno perfettamente per donare al pubblico un'altra piacevole serata. L'attore piemontese, sempre più amato per la versatilità con cui interpreta ogni tipo di ruolo, ha un rapporto speciale con la conduttrice Maria De Filippi che lo ha voluto in giuria ad Amici 12 e 13.

Alcuni utenti criticano la scelta di Maria De Filippi

E se la maggioranza del pubblico ha accolto con gioia la notizia dell'ospitata di Luca Argentero a C'è Posta per Te, qualcuno ha storto un po' il naso. Alcuni utenti del web, infatti, hanno criticato Maria De Filippi per via della scelta di invitare troppo spesso nei suoi programmi sempre i soliti volti, ironizzando anche su chi potrà essere il prossimo a tornare in trasmissione.

'Ma sempre gli stessi ospiti', ha scritto qualche utente, anche se in realtà le scelte della regina di Canale 5 si sono sempre dimostrate vincenti.

In fatto di ascolti, riuscire a battere De Filippi nei suoi svariati programmi per le reti avversarie risulta sempre più difficile. Chissà se Luca con i suoi modi di fare riuscirà a far ricredere anche quella piccola fetta di pubblico che ad oggi non pare gradire molto il suo arrivo a Canale 5. Le somme, come sempre, si potranno tirare solo domenica mattina quando verranno diffusi i dati degli ascolti.