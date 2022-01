Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e lunedì 24 gennaio andrà in onda una nuova puntata in diretta tv su Canale 5. Alfonso Signorini sarà al timone del reality show Mediaset che, ancora una volta, riserverà grandi sorprese e colpi di scena per i vari protagonisti che sono rimasti in gioco. Occhi puntati in primis su Manuel Bortuzzo, che deciderà il suo futuro all'interno della casa.

Manuel potrebbe abbandonare il cast: anticipazioni Grande Fratello Vip 24 gennaio

Nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio arrivano dalla diretta di Mattino 5, dove la conduttrice Federica Panicucci ha svelato che ci saranno delle novità su Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore nei giorni scorsi ha svelato l'intenzione di abbandonare il gioco in anticipo per tornare di nuovo alla sua vita di sempre e soprattutto agli allenamenti.

Una versione dei fatti confermata anche dal padre di Manuel, che in un'intervista ha svelato che suo figlio ha perso troppi chili da quando si trova all'interno della casa del GF Vip, motivo per il quale necessita di tornare di nuovo alla vita di sempre e ai suoi impegni sportivi per rimettere massa muscolare.

La scelta finale di Manuel Bortuzzo

Ebbene, le anticipazioni sul GF Vip del 24 gennaio rivelano che Manuel deciderà ufficialmente se abbandonare oppure no il cast del reality show Mediaset.

In studio per lui ci sarà l'intera famiglia, con cui probabilmente avrà modo di confrontarsi prima di arrivare alla fatidica decisione in merito all'esperienza che sta vivendo sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire la scelta finale di Manuel, le anticipazioni del reality show rivelano che nella nuova puntatat in prima serata ci sarà spazio anche per una sorpresa speciale che avrà come protagonista Davide Silvestri.

Sorpresa per Davide Silvestri: anticipazioni GF Vip del 24 gennaio

La conduttrice di Mattino 5, anticipando quello che succederò in casa, ha svelato che Davide avrà modo di rivedere suo papà, confermando che sarà un incontro particolarmente toccante ed emozionante.

Le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per il verdetto del televoto settimanale.

I riflettori sono puntati su Federica, Soleil e Kabir: chi tra di loro sarà il preferito di questa settimana? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza, che sarà comunicata da Signorini nel corso della diretta in onda su Canale 5 dalle 21:35 circa.