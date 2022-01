È andata in onda sabato 8 gennaio, la prima puntata di C'è Posta per te. Il programma condotto e ideato da Maria De Filippi è giunto alla venticinquesima edizione ed è stato seguito da 6 milioni di telespettatori battendo la concorrenza. In studio sono stati ospiti per due gradite sorprese il conduttore Paolo Bonolis e l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino. A suscitare scalpore è stata in particolare la storia di Alessia e Giovanni. Lui ha tradito sua moglie con una parente stretta e lei ha deciso di dirgli per sempre addio. La donna dopo la partecipazione a C'è Posta per te è diventata popolare sui social e sul web.

Molti sono impazziti per lei e per le sue piccate risposte tanto da definirla la "Queen."

Alessia tradita dal marito Giovanni con sua cugina: 'Ce l'ha d'oro?'

Protagonista della storia clou di C'è Posta per te, Alessia Quarto non si aspettava di essere travolta da così tanta popolarità. In pochissimo tempo, il suo profilo Instagram è stato inondato di commenti, like e migliaia di follower. A colpire il pubblico sono state le risposte alquanto sarcastiche date al suo ex marito Giovanni. Ad un certo punto per esempio ha esclamato: "Perché sei andato a letto con lei? Ce l'ha d'oro?". La frase è diventata virale. La giovane gli ha anche detto che almeno avrebbe dovuta tradirla con una migliore di lei, se l'avesse trovata.

Terminata la puntata, la donna che si è ironicamente definita "vedova" su Facebook, nelle scorse ore è intervenuta sul suo profilo Instagram attraverso alcune storie. Intanto, le clip della puntata hanno fatto il giro del web collezionando like e commenti. Non si contano poi i tweet dei telespettatori riguardo questa storia alquanto surreale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessia Quarto su Instagram: 'Fino a poco fa mi conosceva solo mio padre'

Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram Alessia Quarto ha dichiarato: "Fino a poco fa mi conosceva solo mio padre. Ora mi chiamano la queen, ma io non sono nessuno".

La donna ha aggiunto anche che i tanti messaggi ricevuti le hanno intasato il telefono.

Alessia ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto che le hanno dimostrato e ha dichiarato che per tutelare la sua privacy non risponderà a nessuno dei post pubblici apparsi in queste ore. Poi, si è assunta la responsabilità di tutto ciò che ha detto in studio ed ha precisato che questo non lo ha voluto lei, ma è stata tirata in causa dal suo ex marito Giovanni. La giovane di Boscoreale ha concluso le storie dicendo che è stata costretta a rispondere. Riguardo il suo matrimonio con Giovanni invece non ha fatto alcun passo indietro rimanendo ferma sulla decisione presa a C'è Posta per te di non perdonarlo per i reiterati tradimenti con sua cugina.