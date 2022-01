La morte di Lorenzo Lazzarini in Doc Nelle Tue Mani ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi fan della serie TV con Luca Argentero. Gianmarco Saurino sta rilasciando diverse interviste, nelle quali regala delle interessanti anticipazioni sul mistero del medico morto per Covid. Di misteri ce ne sono tanti, a partire dall'incubo di Andrea Fanti, nel quale si vede manomettere la valvola della bombola d'ossigeno di Lorenzo, che poi chiude gli occhi per sempre. Quanto di vero c'è in quel penoso viaggio onirico? La verità è ancora lontana, ma nel corso delle prossime puntate ci saranno altri indizi che porteranno alla ricostruzione della reale dinamica della morte di Lazzarini in Doc 2.

Attenzione anche alle dinamiche che coinvolgeranno Damiano e Giulia riguardo la 'scomparsa' del certificato medico che attestava il fatto che Lorenzo fosse andato a lavorare nonostante la febbre.

Il mistero della morte di Lorenzo in Doc 2, parla Gianmarco Saurino

Ci sono molti buchi intorno alla scomparsa del dottor Lazzarini in Doc Nelle Tue Mani 2. Gianmarco Saurino, intervistato da CiackGeneration, ha rilasciato importanti dichiarazioni a riguardo.

L'attore ha rivelato che, nel corso delle prossime puntate, ci saranno altri flashback che semineranno delle importanti informazioni: ''Fino a ora abbiamo raccontato che Lorenzo è morto, ma non sappiamo come''.

Saurino ha anticipato finalmente quando si saprà la verità: “Ciò che è successo lo racconteremo nell’ottava puntata, l’unica incentrata sul Covid”.

Damiano trova il certificato medico di Lorenzo? Anticipazioni Doc Nelle Tue Mani 2

Strettamente legata alla morte di Lorenzo in Doc 2 è la scomparsa del certificato medico che attestava uno stato febbrile di Lazzarini, nonostante fosse andato a lavorare. Quel documento doveva sparire, ma Giulia non lo ha stracciato: come mai?

La dottoressa ha nascosto il certificato nella tasca dei suoi pantaloni, riposti nella cassettiera della sua camera. Fanti, nel frattempo, sta sostenendo i test per riprendersi il suo posto dopo l'incidente che gli causato la perdita della memoria. In tanti tramano contro di lui e, tra la schiera dei 'cattivi' c'è anche il nuovo primario donna.

Se il certificato di Lorenzo finisse nelle mani sbagliate, per lo staff di Fanti sarebbero guai. Non si esclude che sia Damiano a trovare quel prezioso documento, anche se non c'è ancora alcuna certezza a riguardo. Ciò che è sicuro è che le trame delle prossime puntate di Doc 2 in onda su Rai 1 nella prima serata del giovedì non mancheranno di tenere i telespettatori con il fiato sospeso, ansiosi di sapere cosa sia successo davvero a Lorenzo e non solo.