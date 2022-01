Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la messa in onda su Canale 5 fino al prossimo marzo. I colpi di scena non mancheranno neppure nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che si riveleranno dense di sorprese e anche di nuovi ingressi. A svelare dei retroscena su quello che dovrebbe accedere è stato il sempre bene informato profilo Twitter "Agent Beast", il quale ha fatto sapere che gli autori starebbero mettendo a punto un vero scandalo in grado di risollevare le sorti di questa sesta edizione del GF Vip.

Le nuove dinamiche del GF Vip: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, secondo i retroscena riportati sui social da "Agent Beast", alcune delle dinamiche che gli autori avrebbero messo a punto per questa seconda parte della sesta edizione del GF Vip non sarebbero andate in porto.

In particolar modo, l'idea pare che fosse quella di portare alla luce nuove verità sul caso "Ares-Gate", partito lo scorso anno con le confessioni di Rosalinda Cannavò all'interno della casa di Cinecittà.

Questa volta al centro dell'attenzione pare dovesse esserci Eva Grimaldi, ma l'attrice (che tra l'altro ieri sera è stata eliminata dal pubblico) pare si sia rifiutata di tornare a parlarne in tv.

Retroscena sul Grande Fratello Vip 6

Sembrerebbe che gli autori avessero puntato sulla coppia composta da Barù e Miriana, con la speranza che tra i due potesse nascere qualcosa, ma a quanto pare il nipote di Costantino Della Gherardesca si sarebbe rifiutato di prendere parte a questa situazione.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché per le nuove puntate del Grande Fratello Vip 6 sembrerebbe che siano in arrivo delle nuove dinamiche pronte a tenere banco all'interno della casa di Cinecittà.

"Gli autori vorrebbero costruire uno scandalo, un vero e proprio caso che sconvolga dentro la casa, ma soprattutto fuori e che faccia parlare" ha svelato il profilo Twitter "Agent Beast", che per il momento non ha svelato ulteriori dettagli su questo scandalo che potrebbe tener testa nel corso delle prossime settimane.

Arriva Delia Duran nella casa: retroscena GF Vip 6

Intanto sembrerebbe che un'altra delle dinamiche, che dovrebbe prendere quota nel corso delle prossime puntate del GF Vip in onda su Canale 5, dovrebbe riguardare le due amiche Sophie e Jessica.

Le due si sono contese il cuore di Alessandro Basciano, che alla fine ha scelto Sophie Codegoni. Nelle prossime settimane, però, Jessica e Sophie si dovrebbero ritrovare ai ferri corti.

Occhi puntati anche sull'ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli che varcherà la soglia della porta rossa del GF Vip per portare ulteriore scompiglio.