Una nuova settimana di emozioni attende i telespettatori di Un posto al sole, con le puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022 Su Rai 3. Secondo le anticipazioni la storia d'amore tra Riccardo e Rossella riacquisterà serenità, tuttavia Virginia rivelerà a Graziani un segreto sul passato di Crovi, che causerà un nuovo allontanamento della giovane coppia. Nel frattempo Bianca tornerà a casa, ma si rattristerà per l'assenza della madre. Rossella troverà conforto grazie a un'amica, ma più tardi si scontrerà duramente con Virginia.

La storia d'amore tra Roberto e Lara proseguirà alla grande, mentre Riccardo cercherà di mettere pace tra Virginia e la sua fidanzata. Patrizio invece proverà a cambiare vita dopo la separazione da Clara, ma sarà difficile a causa dei problemi economici. Fabrizio deciderà di essere sincero sulla situazione del pastificio ma ne pagherà le conseguenze.

Anticipazioni Un posto al Sole, Rossella soffre per amore

Le trame dei nuovi episodi di Un Posto al Sole, che verranno trasmessi su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio, rivelano nel dettaglio che Crovi riuscirà finalmente a riconciliarsi con Rossella. La relazione tra i due tornerà a decollare, ma l'imprevisto sarà dietro l'angolo. Virginia, intanto, si preparerà a svelare un segreto circa il suo rapporto con il Riccardo e a causa di ciò la storia d'amore tra i due tornerà a vacillare.

Nel frattempo Bianca tornerà a casa e sarà molto triste a causa della mancanza della madre. Dopo aver appreso la verità sul passato tra Riccardo e Virginia, la giovane Graziani verrà supportato da un'amica inaspettata. Virginia, invece, giocherà tutte le sue carte per far allontanare definitivamente la giovane coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un Posto al Sole, Patrizio cerca di superare le difficoltà

Nel corso dei nuovi episodi di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022, Patrizio cercherà in tutti i modi di voltare pagina nonostante le difficoltà economiche, ma non riuscirà a superare il dolore per la separazione da Clara. Ai cantieri intanto continueranno le lamentele di Ferri e gli screzi con Franco.

Rossella cercherà in tutti i modi di mettere da parte quanto scoperto sul suo fidanzato, ma si ritroverà ad avere un faccia a faccia con Virginia e la loro ira verrà placata da Riccardo, che le supplicherà di trovare un chiarimento. Nel frattempo Clara dimentica Patrizio e riceverà una proposta che la metterà parecchio in difficoltà. Mentre la relazione tra Lara e Roberto proseguirà a gonfie vele, Samuel cercherà in tutti i modi di riconquistare Speranza, la giovane però sarà ancora confusa e non saprà come gestire la situazione.