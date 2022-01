Serata goliardica per i concorrenti del GF Vip che, il 12 gennaio, si sono lasciati andare più del dovuto. La serata è stata caratterizzata da un bel po' di scherzi e, al centro dell'attenzione sono finiti in primis Soleil Sorge, Alessandro Basciano, Giacomo Urtis e Gianmaria Antinolfi. La situazione è sfuggita di mano in primis all'ex protagonista di Uomini e donne che, senza farlo apposta, ha scagliato una bottiglia di vetro contro il giovane Basciano.

Soleil Sorge tira una bottiglia di vetro ad Alessandro: paura al GF Vip

Nel dettaglio, la serata del 12 gennaio nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno scelto di fare degli scherzi a base di acqua.

E così, "armati" di bottiglie hanno cominciato a rovesciarsi l'acqua addosso. La situazione, però, è leggermente sfuggita di mano alla giovane Soleil Sorge che, nel versare l'acqua contro Alessandro Basciano, gli ha rovesciato addosso anche la bottiglia di vetro.

Insomma Sorge ha rischiato di fare male per davvero ad Alessandro, che pur essendosi reso conto che non si trattava di un gesto volontario da parte della ragazza, non ha nascosto la sua incredulità.

Alessandro Basciano 'rischia grosso' al GF Vip per colpa di Soleil Sorge

"Ma mi ha lanciato la bottiglia!", ha esclamato Alessandro commentando il gesto di Soleil, salvo poi scoppiare a ridere pochi minuti dopo, dato che per fortuna non si era fatto male.

E poi ancora, successivamente, Soleil è stata presa sulle spalle da Gianmaria Antinolfi ed hanno proseguito la serata di scherzi in casa, rischiando però di farsi male davvero.

Sorge, infatti, è caduta rovinosamente sul pavimento e pochi minuti dopo, la stessa sorte è toccata anche a Giacomo Urtis.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli autori del GF Vip intervengono dopo la serata goliardica

I due, probabilmente, sono scivolati a causa dell'acqua che era stata rovesciata sul pavimento durante la serata ed hanno perso il controllo della situazione.

Immediata la reazione del GF Vip che, alla luce di questa serata goliardica che rischiava davvero di finire male, ha scelto di intervenire.

Gli autori, dalla regia, hanno subito rimproverato i concorrenti e chiesto loro di recarsi al più presto in confessionale. Non si esclude che, una volta al cospetto con il GF Vip, siano stati bacchettati per questi scherzi che potevano finire male.

Ci saranno nuovi provvedimenti contro i gieffini oppure, questa volta, gli autori perdoneranno Soleil, Gianmaria e gli altri vipponi che si sono lasciati prendere un po' troppo dalla goliardia? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale prevista venerdì 14 gennaio in prime time su Canale 5, con Alfonso Signorini.