Dopo l'ultima puntata del GF Vip del 21 gennaio, Soleil Sorge ha avuto l'ennesimo crollo ed è scoppiata in lacrime. L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata ancora una volta ad affrontare una puntata decisamente molto impegnativa, dato che è stata al centro dell'attenzione per la sua "love story" con Alex Belli ma anche per gli scontri che ci sono stati con le sue amiche Katia e Manila. E così, subito dopo la diretta, Soleil non è riuscita a trattenere le lacrime anche se, questa volta, gli altri l'hanno letteralmente ignorata.

Soleil al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip è stata decisamente impegnativa per Soleil Sorge, la quale ha dovuto affrontare l'ennesimo confronto con Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

L'attore, nel momento in cui ha rivisto la giovane influencer, ha ribadito il fatto che il feeling che c'è tra di loro è speciale ma, al tempo stesso, non ha chiuso il legame con sua moglie Delia, alla quale ha chiesto di riflettere e di non sparare sentenze sul loro rapporto.

Insomma una situazione confusionaria per Alex ma anche per la stessa Soleil Sorge che, nel corso della trasmissione, ha affrontato anche il discorso legato al suo legame con Manila e Katia.

Il crollo di Soleil Sorge dopo la puntata serale del GF Vip 6

Dopo che le sue "amiche" si sono avvicinate a Delia Duran ed hanno provato a conoscerla meglio, ecco che Soleil ha preso le distanze dall'ex Miss Italia, al punto che ha rifiutato un suo abbraccio dopo che era stata protagonista di un video che ripercorreva i "drammi" della sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma una puntata non facile per Soleil Sorge che, subito dopo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, è scoppiata in lacrime disperata.

La giovane influencer ha avuto un vero e proprio crollo ma, questa volta, nessuno è andato da lei a consolarla. Gli altri concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip l'hanno praticamente ignorata a differenza di quello che è accaduto le scorse settimane.

Soleil piange disperata dopo la diretta, ma gli altri gieffini la ignorano

In passato, infatti, quando aveva i suoi crolli post puntata del reality show, vi erano sempre Manila, Katia o Davide che andavano da Soleil a consolarla ma, questa volta, le cose sono andate diversamente.

L'ex volto di Uomini e donne è stata lasciata da sola, ignorata, mentre piangeva e si "disperava" per quello che è accaduto durante la puntata serale del Grande Fratello Vip di questa settimana.

Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime giornate? Soleil riprenderà in mano le redini del suo percorso dopo questo crollo?