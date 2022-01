Soleil Sorge è una delle protagoniste del GFVip. In un pomeriggio di relax, la 27enne italo-americana mentre parlava con Barù e Davide Silvestri ha confidato di essere infastidita da alcuni "vipponi". In particolare, la diretta interessata ha fatto sapere di non comprendere l'atteggiamento di Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi. Stando a quanto riferito da Soleil, il duo alle spalle parlerebbe male di lei.

Lo sfogo dell'influencer

Domenica 2 gennaio, Soleil si è ritrovata in veranda a parlare con Barù e Davide. Parlando del più e del meno, la diretta interessata ha ammesso di essere rimasta spiazzata per l'atteggiamento mostrato da alcuni compagni d'avventura del GFVip.

in particolare, l'influencer italo-americana ha spiegato di non comprendere il modo di fare di Jessica e Gianmaria: "Super lecchini davanti e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce".

Soleil: "L' atteggiamento che mi infastidisce é quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti 'amica, amica' e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce..."

AIUTO! SOLEIL CHE SPILLA 🔥🔥#Gfvip pic.twitter.com/2zOzJVVolo — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 2, 2022

Stando al giudizio di Soleil, un comportamento simile fa schifo. La gieffina infatti, ha sostenuto che quando una cosa non le sta bene non porta avanti una recita inutile ma ne parla apertamente.

Secondo Sorge, chi parla alle spalle lo fa per non far difendere il "bersaglio".

Il rapporto con Gianmaria

La convivenza forzata con Gianmaria Antinolfi al GFVip, è stata caratterizzata da alti e bassi. Soleil ha avuto delle forti discussioni con l'imprenditore campano, ma al tempo stesso ha avuto anche un rapporto di complicità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nell'ultimo periodo, tra i due coinquilini sembrava essere tornato il sereno.

Lo stesso Antinolfi, dopo avere interrotto la conoscenza con Sophie Codegoni, si era sfogato con l'italo-americana. Nel dettaglio, Gianmaria aveva chiesto alla coinquilina una sorta di tregua: "Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini". A quanto pare, però, l'idillio tra i due sembra essere durato davvero pochi giorni.

La vicinanza alla Principessa

All'interno del Reality Show tra Soleil Sorge e le Principesse Selassié non c'è mai stato un buon feeling. Nell'ultimo periodo, però, tra Jessica e Soleil c'è stato un avvicinamento. In particolare, la 27enne ha cercato di consolare la coinquilina dopo che era stata "rifiutata" da Alessandro Basciano. In più occasioni, Sorge ha cercato di incoraggiare la più grande delle sorelle Selassié ad avere più fiducia in lei.

Inoltre, le due "vippone" si erano ritrovate anche a commentare il triangolo amoroso tra la stessa Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Dal momento che Sorge ritiene poco corretto il comportamento della Principessa e di Gianmaria, l'idillio potrebbe essere interrotto. Inoltre, non è escluso che nella puntata di lunedì 3 gennaio Signorini non decida di dedicare un blocco a questa dinamica.