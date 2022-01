In Una vita ben presto Rosina e Susana scopriranno che Bellita non sarà morta e che avrà inscenato la sua morte per sfuggire ad uno stalker. La cantante farà fatica a stare reclusa in casa e deciderà di uscire di nascosto. Peccato che un uomo misterioso la spierà da lontano. Successivamente, si scoprirà che il misterioso stalker sarà solo una persona che vorrà consegnare un premio a Bellita e non certo farle del male.

Una vita, spoiler: Rosina scopre che Bellita è viva

Ad Acacias la notizia della morte di Bellita sconvolgerà l'intero quartiere. Qualcosa però non tornerà a Rosina la quale nutrirà dei sospetti vedendo lo strano comportamento di José Miguel e Alodia.

La moglie di Liberto arriverà a pensare che i due siano amanti e confiderà i suoi sospetti anche a Susana. A questo punto, Dominquez per placare la curiosità di Rosina, deciderà di raccontarle la verità. Rosina si ritroverà quindi di fronte a Bellita in carne e ossa. La cantante le spiegherà che avrà solo inscenato la sua morte per sfuggire ad uno stalker.

Bellita non riesce più a stare reclusa e esce di nascosto

Anche Susana verrà messa al corrente del fatto che Bellita è ancora viva. La cantante con il passare dei giorni, non riuscirà più a vivere reclusa dentro le quattro mura del suo appartamento e deciderà di uscire di nascosto, accompagnata proprio da Rosina e José. Proprio in questa occasione, un uomo misterioso la spierà da lontano.

Sarà lo stalker? In effetti sembrerà essere l'uomo da cui Bellita avrà cercato di sfuggire, inscenando la sua morte, ma ben presto emergerà una verità ben diversa. Nessuno vorrà fare del male a Bellita.

Una vita, spoiler: lo stalker non vuole far del male a Bellita

Nelle prossime puntate di Una vita, Bellita e José scopriranno che quello che credevano uno stalker, sarà invece una persona che vorrà solo consegnare un premio a Bellita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque nessuno avrà intenzione di fare del male nella cantante né tantomeno alla sua famiglia. Bellita così potrà finalmente uscire allo scoperto, svelando a tutti che in realtà non è morta. Nel frattempo, in Una vita farà suo ritorno Arantxa. L'ex domestica dei Dominguez non rimarrà a lungo ad Acacias. Cesareo sarà felice di poter riabbracciare la sua amata e deciderà di seguirla nei Paesi Baschi.

Prima della partenza, i due insceneranno un finto matrimonio per poi salutare tutti. Si concluderà quindi la story line riguardante la finta morte di Bellita. Per tutti i particolari riguardanti questa vicenda, non resta che seguire le prossime puntate di Una vita in onda, su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.