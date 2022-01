L'arrivo di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha messo in bilico i già precari equilibri tra i vip. La donna, protagonista del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e a suo "marito" Alex Belli, ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa in particolare da parte di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. È proprio con loro, che la modella venezuelana al termine della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 17 gennaio si è lasciata andare a un lungo sfogo. Delia ha dichiarato che Alex Belli in passato non l'ha mai tradita e ha poi smentito le insinuazioni fatte da Soleil Sorge su un presunto segreto che l'attore nasconderebbe e che lei sarebbe pronta a svelare.

Le parole di Delia Duran su Soleil Sorge: 'Ama mio marito'

Chiacchierando con Manila e Miriana, Delia Duran ha dichiarato sempre parlando di Soleil: "È palese che sia innamorata di mio marito."

Poi ha aggiunto che Alex non era d'accordo con il suo ingresso nella casa, ma lei aveva bisogno di capire e di confrontarsi. La modella venezuelana ha affermato di non sapere se Alex voglia recuperare il loro amore e che ora sarà lei a decidere se porre fine al loro rapporto.

Delia ha detto che i tre anni vissuti insieme stanno pian pian svanendo e per questo ha bisogno di prendersi del tempo. Continuando a parlare con Manila e Miriana ci ha tenuto a precisare: "In tre anni Alex non mi ha mai tradita, non è vero che eravamo in crisi, anzi è stato al Grande Fratello che lo ha fatto."

Delia Duran sul suo matrimonio con Alex Belli: 'Nessun segreto tra di noi'

Delia Duran ha dichiarato che tra di loro non esiste alcun segreto e che in questo momento ha soltanto bisogno di pensare a sé stessa.

La donna ha rivelato che prima del Grande Fratello Vip, lei e Alex stavano insieme 24 ore su 24, dunque dire che suo marito nasconde un segreto è fuori luogo.

Intanto, Soleil Sorge - parlando con Nathaly Caldonazzo - è rimasta ancorata alle proprie convinzioni, dichiarando che lei non deve smascherare nessuno: a suo avviso dire che in tre anni Delia non ha mai baciato un altro sarebbe una bugia: "Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine, ma fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo".

Nel frattempo, Soleil e Delia ancora non sono riuscite ad avere un confronto pacifico. Le due donne, infatti, continuano a scontrarsi e a rimanere ancorate sulle rispettive posizioni, tra accuse reciproche e parole pesanti. Riusciranno ad avere un vero chiarimento? Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip 6 per scoprirlo.