Barù continua a essere un fiume in piena all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in queste ultime ore si è "incendiato" sulla questione Alex Belli - Delia Duran. Dopo la puntata serale del 28 gennaio, durante la quale i due coniugi hanno nuovamente spiegato la loro idea di "amore libero" ecco che Barù ha sbottato contro Delia, mettendola a tacere.

Per Barù, infatti, non ci sarebbero dubbi che quella di Alex e Delia sia soltanto una sceneggiata che i due starebbero portando avanti all'interno del programma, per continuare a essere al centro dell'attenzione mediatica.

Durissimo attacco di Barù contro Alex-Delia al GF Vip

Nel dettaglio subito dopo la puntata del GF Vip, Barù è esploso nei confronti di Delia e non si è fatto problemi a metterla a tacere pubblicamente, anche in presenza degli altri concorrenti.

Per il nipote di Costantino Della Gherardesca non ci sarebbero dubbi sul fatto che quella di Alex e Delia sia soltanto una sceneggiatura ben costruita e messa in scena ad arte all'interno delle varie puntate serali di questa sesta edizione.

"La cosa tra di voi è ambigua, io non voglio essere preso in giro da voi" ha sbottato Barù dopo la diretta, mentre Delia continuava a ripetere di essere lei stessa stufa di tutta questa situazione che la vede protagonista assieme a suo marito, ma anche con Soleil Sorge, la "terza incomoda" della relazione.

'Tutto disgustoso', ammette Barù parlando delle vicende di Alex e Delia al GF Vip

"Anche stasera sembrava una sceneggiatura" ha aggiunto ancora Barù, accusando Delia di fare dei "comizi" all'interno della casa su Alex Belli, dove direbbe sempre le stesse cose che poi alla fine non portano a nulla di concreto, dato che la coppia non prende mai una decisione finale.

"Non siete paladini gay, è tutto disgustoso" ha aggiunto ancora il nipote di Costantino Della Gherardesca, che questa volta non si è trattenuto ed è esploso mettendo così a tacere Delia Duran e portando alla luce quello che ormai è il pensiero anche della stragrande maggioranza degli spettatori.

'Stanchi di queste falsità', sbotta Barù

In tanti, infatti, sospettano quella tra Alex-Delia-Soleil non sia una situazione veritiera e che possa essere frutto di un piano studiato a tavolino ancora prima che prendesse il via questa sesta edizione del GF Vip, per cercare di stare al centro della ribalta.

"Spero che anche da casa siano stanchi di queste falsità, non ce la facciamo più" ha sentenziato Barù, che ha zittito Delia dopo questo pesante sfogo post puntata del Grande Fratello Vip, con il quale ha ribadito e chiarito per l'ennesima volta la sua posizione su tale argomento.