Anche la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 28 gennaio è stata quasi interamente dedicata al "triangolo" amoroso che da mesi fa discutere dentro e fuori dalla casa, ovvero quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Al termine della diretta, però, un paio di concorrenti si sono esposti per protestare per l'eccessivo spazio che gli viene dedicato ogni lunedì e venerdì sera. Jessica, ad esempio, ha proposto ai compagni di andarsene in camera da letto quando si tornerà a parlare di questa vicenda.

Il malcontento dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Anche se gli ascolti premiano la scelta degli autori di dedicare la quasi totalità della puntata ad Alex, Delia e Soleil, sia tra i telespettatori che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip serpeggia un certo malcontento.

Al termine della diretta di venerdì 28 gennaio, ad esempio, Jessica ha deciso di esporsi per dirsi stufa di assistere sempre alle stesse scene con protagonisti Belli, Duran e Sorge.

Parlando con Sophie a tarda notte, la maggiore delle sorelle Selassié ha tuonato: "Ora anche basta, perché lui ha detto 'game over' e spero che sia un game over".

Nell'eventualità di partecipare a un altro appuntamento incentrato esclusivamente sull'amore libero vissuto dall'attore e dalla moglie, la principessina etiope ha avanzato una proposta che potrebbe spiazzare il pubblico.

Ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip

"Sarebbe da metterci tutti d’accordo, se iniziano a parlare di loro tre ci alziamo e ce ne andiamo in camera", ha detto Jessica a una perplessa Sophie.

La maggiore delle sorelle Selassié, dunque, ha proposto ai vipponi che non sono coinvolti nella "vicenda Belli" di protestare, lasciando il salotto nel caso in cui Alfonso Signorini tochci nuovamente l'argomento nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando Codegoni le ha ricordato che per regolamento nessuno può abbandonare la diretta per rintanarsi in altre zone della casa, la principessina ha ribattuto: "Certo che si può, facciamo una rivolta".

"Mi sono rotta di sentire sempre le stesse cose, marito e moglie che non si capiscono, lui le dice di fidarsi e lei risponde che l'anello traballa e non sa che fare", ha concluso la ragazza nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando sabato 29 gennaio.

I dubbi dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Jessica non è l'unica concorrente del Grande Fratello Vip a non sopportare più l'indecisione di Alex e il tira e molla con Delia e Soleil.

Molti vipponi, infatti, l'altra sera hanno nominato Duran proprio perché non credono nella crisi matrimoniale che lei e Belli dicono di vivere da quando lui si è avvicinato a Sorge all'interno della casa.

Barù, ad esempio, ha criticato con forza sia l'attore che la moglie, etichettandoli come persone false che stanno portando avanti un copione scritto in precedenza.

I protagonisti di questa vicenda continuano a smentire un accordo stipulato per garantirsi spazio nelle puntate in diretta, ma sono davvero in pochi a credergli.

Veri o meno, Alex e Delia sono protagonisti assoluti della sesta edizione del reality Mediaset. Anche se l'attore è stato squalificato dal gioco qualche settimana prima di Natale, Signorini e gli autori non smettono di metterlo al centro delle dinamiche e dei racconti che vengono proposti ai telespettatori nel doppio appuntamento in prime time.

Il 28 gennaio, ad esempio, a Belli è stato dedicato un lunghissimo blocco: Alfonso ha cercato di fare chiarezza sull'amore libero che l'ex vippone e la moglie dicono di professare e l'ha fatto ponendogli domande ben precise. La sensazione che hanno molti, però, è che quest'argomento sia tutt'altro che chiuso e che anche lunedì sera se ne parlerà a lungo, per il malcontento di Jessica e di tutti gli altri concorrenti.