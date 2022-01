Tra alti e bassi, la modella venezuelana Delia Duran sta continuando la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6.

La donna è stata accolta calorosamente dalle altre inquiline. Le concorrenti della casa hanno capito la spiacevole situazione in cui è stata messa dal suo compagno Alex Belli. Proprio con alcune di loro, in questi giorni, si è lasciata andare a delle confidenze inaspettate sulla sua vita intima e privata. Se alcuni giorni fa, ha confessato senza remore che le piacciono anche le donne, nelle scorse ore ha fatto di più, rivelando il nome di una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo con cui ha avuto un'esperienza diversi anni fa.

Delia Duran ha avuto un'esperienza con Aida Yespica

Chiacchierando con Miriana Trevisan, Delia Duran ha confessato: "Ho avuto un'esperienza con Aida Yespica".

Sua conterranea, modella, showgirl e anche attrice, è nota al mondo dello spettacolo e della televisione non solo in Italia, ma anche in Spagna e negli Stati Uniti. Aida ha in comune con Delia non solo le origini venezuelane, ma anche la partecipazione al Grande Fratello Vip. È infatti stata una concorrente della seconda edizione del reality condotto all'epoca da Ilary Blasi. Proprio durante la permanenza in casa, la donna si lasciò sfuggire di aver avuto una storia d'amore con una donna di cui però non volle rivelare il nome. Ora, a differenza di tempo, ci ha pensato Delia Duran ha svelare il loro segreto.

Cosa ne penserà Aida Yespica? Arriverà prossimamente una sua replica?

Alex Belli ha lasciato l'Italia ed è volato in Egitto: 'Non è più il mio game'

Intanto, Alex Belli nelle scorse ore ha lasciato l'Italia ed è volato in Egitto. "Bye bye Italia," ha scritto nel post sui social con cui ha annunciato la partenza. L'attore ha deciso di tirarsi fuori dai giochi dichiarando: "Non è più il mio game." Il marito di Delia Duran ha fatto questa scelta dopo l'ultima movimentata puntata del Gf vip andata in onda lunedì.

Nel corso della diretta infatti, ha avuto uno scontro con il conduttore Alfonso Signorini che si è visto addirittura costretto a cacciarlo temporaneamente dallo studio.

Alex Belli è partito con Alessio Filippi, hairstylist e make up artist di molti personaggi Vip tra cui anche la sua compagna Delia Duran. L'ex attore di Centovetrine ha dichiarato di voler tornare in un mondo dove non si sente il bisogno di inscatolare, definire ed etichettare, un mondo dove c'è libertà d'espressione di vita.

Venerdì 28 gennaio si presenterà in studio? Non resta che aspettare la nuova puntata del reality targato Mediaset per scoprire cosa accadrà.