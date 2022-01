L'arrivo di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha completamente scombussolato le dinamiche del reality. La casa si è letteralmente divisa in due gruppi, tra chi difende Soleil Sorge e chi invece l'ha accolta calorosamente. Lunedì 17 gennaio, la modella venezuelana ha avuto l'ennesimo scontro con la ragazza, protagonista del presunto triangolo amoroso insieme ad Alex Belli. Terminata la diretta, Delia Duran si è confrontata a lungo con Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto la sua tirando in ballo sia Alex Belli che Soleil Sorge.

Barù senza peli sulla lingua con Delia Duran: 'Non voglio dire che è tutto finto, ma...'

Chiacchierando con Delia, Barù ha dichiarato sulla situazione surreale che la vede coinvolta insieme ad Alex e Soleil: "Io penso che mi puzza, mi puzza un po' tutto. Non voglio dire che sia tutto tutto finto, c'è qualcosa di sbagliato, un legame che si è creato". Poi, ha consigliato a Delia di fare pace con Soleil Sorge perché in fondo l'unico colpevole di questa storia è Alex Belli. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha affermato che è proprio l'attore il colpevole generale e per questo non serve che se la prenda con Soleil. "Spero che tu stia qui per chiarire e raccontarti", ha aggiunto Barù.

Permangono però in lui i dubbi: "Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l'onda da te e da Alex."

Barù e i suoi dubbi sul presunto triangolo amoroso formato da Delia, Soleil e Alex

Barù ha detto a Delia che non la sta giudicando, ma semplicemente si è trovato a fare dei ragionamenti e secondo lui Alex è molto abile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo ha aggiunto che si diverte se è arrivata per buttare brace sul fuoco, ma lui sta pensando di peggio. Barù le ha poi chiesto come mai ha scelto di entrare nella casa: "Vuoi fare scandalo? Vuoi aggiungere notorietà al tuo personaggio? Cosa vuoi raccontare?". Il concorrente si è definito uno spettatore ed ha precisato a Delia che non vuole essere tirato in mezzo a questa storia.

Riguardo il rapporto instaurato con Manila Nazzaro invece, Barù le ha detto che ha tutti i diritti di parlare con lei. Poi le ha ricordato che è arrivata al Grande Fratello Vip consapevole che avrebbe creato qualcosa e sapendo anche che non sarebbero state solo rose e fiori e tutti amici. Barù ha dichiarato che la sua entrata non è stata affatto pacifica, ma è stata fatta per innescare qualcosa. "Volevi fare la pacifista?", ha infine concluso il nipote di Costantino. Delia ascolterà i consigli di Barù? Si riappacificherà con Soleil Sorge? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire come andranno le cose tra le due donne.