Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 5 a venerdì 7 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan verrà a sapere che Kiraz e sua figlia e vorrà recuperare il rapporto con lei. L'occasione giusta per il protagonista si presenterà quando la piccola sparirà nel giorno del suo compleanno. L'uomo andrà da Eda e vorrà aiutarla nelle ricerche e la donna si fiderà di lui.

Poco dopo Bolat troverà la piccola con un palloncino in mano con scritto "Papà oggi è il mio compleanno".

Successivamente, Kiraz tornerà in hotel ma non spegnerà le candeline fino a che non arriverà suo padre.

Alla fine Serkan si presenterà alla festa e finalmente padre e figlia potranno riabbracciarsi.

Serkan ritroverà Kiraz

Nelle puntate in onda dal 5 al 7 gennaio su Canale 5, Serkan rivedrà tutta la storia di sua figlia Kiraz attraverso i video di Eda e penserà a come fare per recuperare il rapporto con la piccola. Inoltre, c'è da dire che l'occasione Bolat l'avrà proprio a causa della misteriosa scomparsa di Kiraz nel giorno del suo compleanno. Infatti, l'architetto andrà di corsa a casa di Eda e vorrà aiutare nelle ricerche. La giovane protagonista sarà disperata, ma abbraccerà l'uomo è si affiderà a lui.

Poco dopo, tutti saranno in pensiero per la scomparsa della piccola, ma poi Serkan grazie al prezioso aiuto di Can troverà Kiraz che starà cercando di far volare un palloncino con la scritta: “Papà, oggi è il mio compleanno”.

Successivamente, la bimba tornerà in hotel ma non vorrà spegnere le candeline fino a che suo padre non arriverà.

E così subito dopo Serkan arriverà con in mano il palloncino e la bambina sarà felicissima di poter finalmente riabbracciare il suo papà.

Serkan vorrà recuperare il rapporto con sua figlia

Intanto, Aydan con l'inganno si farà firmare da Serkan la richiesta per l'affidamento di Kiraz. La notte seguente, Bolat lavorerà alla costruzione di una casetta di legno per sua figlia.

Eda però vedrà qualcuno del giardino e attiverà gli irrigatori e poi colpirà l'uomo con una mazza in testa.

Poi però la protagonista si renderà conto di aver colpito Serkan che sarà andato dalla figlia come promesso.

Alla fine i due protagonisti saranno tutti bagnati e rientreranno in casa. Il giorno dopo, Eda e Serkan non riusciranno a nascondere l'attrazione che provano l'uno per l'altro.

Intanto, Bolat deciderà di passare la giornata con sua figlia per consolidare il rapporto con la piccola, ma sarà più dura del previsto.

Eda non si fiderà dell’istinto paterno del suo ex e, quindi, deciderà di seguirlo.