Nonostante sia Jessica la sorella maggiore, nell'ultimo periodo è Lulù a dispensare consigli su ciò che sta accadendo al Grande Fratello Vip. La principessina si è detta contrariata dall'atteggiamento apparentemente ossessivo della sorella nei confronti di Alessandro, lo stesso che causerebbe le litigate tra il giovane e Sophie. La concorrente del reality, però, non ha voluto sentire ragioni e non ha dato ascolto ai suggerimenti che ha ricevuto.

I consigli della protagonista del Grande Fratello Vip

Visto che Alessandro e Sophie continuano a litigare e a non capirsi, Jessica ne approfitta per avvicinarsi al ragazzo e farlo sfogare.

L'atteggiamento della maggiore delle Selassié, non piace a Lulù, che non ci ha pensato due volte a prenderla da parte e a dirle con tono deciso di smetterla di andare dietro a un uomo che non la vuole e che le ha preferito un'altra.

"Per come ti comporti passi da pazza. Non puoi sbagliare così in televisione, insisti di continuo e non si fa", ha tuonato Lucrezia nel botta e risposta tra sorelle, che i siti di Gossip stanno riportando il 17 gennaio.

"Sembra che vivi in un altro mondo, in puntata è stato tutto imbarazzante. Passi per matta e per una che non ha mai visto un uomo", ha aggiunto la fidanzata di Manuel prima che Jessica replicasse.

Scontro tra le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip

"Sei pazza se insisti ancora", ha proseguito Lulù prima di sottolineare che sicuramente la loro mamma è arrabbiatissima per come Jessica si sta comportando nell'ultimo periodo al Grande Fratello Vip.

"Mi vergogno, continui a fare figuracce per un ragazzo", ha aggiunto la fidanzata di Manuel che sembra non apprezzare neppure l'approccio che la sorella ha con Barù, un altro suo potenziale corteggiatore tra le mura di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La maggiore delle sorelle Selassié ha respinto le accuse dicendosi tranquilla del fatto che se Alessandro e Sophie litigano non è di certo per colpa sua: la giovane, infatti, sostiene di porsi in modo amichevole con Basciano dopo che lui ha scelto di frequentare esclusivamente Codegoni.

"Non è come dici tu, io non insisto. Ma poi, cosa te ne frega?

Voglio sbagliare per capire meglio le cose", ha risposto Jessica con un tono piuttosto stizzito per le cose poco carine che Lucrezia le ha detto per cercare di farla ragionare.

Tensioni nella casa del Grande Fratello Vip

Le sorelle Selassié non sono le uniche ad aver litigato tra le mura di Cinecittà negli ultimi giorni. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip che Alfonso Signorini ha condotto venerdì scorso, in tanti si sono scontrati, a partire da Alessandro e Sophie.

Basciano non tollera l'atteggiamento a suo dire infantile della compagna, per questo l'ha allontanata dicendole: "Io ho la fila fuori, non mi servi tu. Mi sono tolto un peso, per fortuna ho capito subito che maturità hai".

Anche Manuel ha sbottato in seguito all'ennesima lamentela di Katia per le pulizie.

Nel sentire Ricciarelli protestare perché nessuno la stava aiutando a lavare i piatti, Bortuzzo ha tuonato: "Vai a dormire che è meglio e non scassare la m...".

Pure tra Soleil e Delia ci sono stati veloci battibecchi all'interno della casa: la moglie di Alex Belli, però, sembra non essere ancora entrata nel vivo delle dinamiche del gioco, tant'è che Sorge la evita di proposito per evitare di darle quei teatrini a cui lei tanto ambirebbe sin da quando ha messo piede nel programma.

Stasera, lunedì 17 gennaio, in diretta si cercherà di fare chiarezza su tutte queste situazioni di tensione e di rapporti sempre più in bilico.