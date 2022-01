Rischio abbandoni al Grande Fratello Vip 6 in vista delle prossime puntate del reality show. Dopo la notizia del prolungamento, accettato dalla stragrande maggioranza dei concorrenti di quest'anno, in tanti cominciano a essere esausti di questa esperienza che arriverà a toccare la durata record di sei mesi. Ecco allora che, nel corso degli ultimi giorni, quattro concorrenti hanno svelato di essere intenzionati ad abbandonare il gioco e tra questi spicca Soleil Sorge.

Quattro concorrenti pronti ad abbandonare il cast del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il primo concorrente del GF Vip ad aver annunciato la sua intenzione di abbandonare il gioco prima del previsto è stato Manuel Bortuzzo che, parlando con gli altri compagni di avventura, ha ammesso che non intende proseguire questa esperienza fino a marzo.

Manuel, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare il cast del reality show di Canale 5 entro metà gennaio e tornare così alla sua vita di sempre. Oltre a Bortuzzo, anche Gianmaria Antinolfi ha svelato di essere intenzionato a dire addio al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini prima del previsto.

Gianmaria Antinolfi svela di voler abbandonare il cast del GF Vip

Il giovane imprenditore napoletano non ha escluso che potrebbe abbandonare il cast del GF Vip 6 proprio insieme a Manuel e, in questo modo, uscire insieme dal gioco. Il colpo di scena, poi, è arrivato nel momento in cui Jessica ha svelato che anche Soleil Sorge avrebbe avanzato la sua intenzione di lasciare il programma prima del previsto, senza arrivare così alla finalissima di marzo.

Ma non è finita qui, perché nel corso delle ultime ore ad annunciare il possibile addio anticipato dal Grande Fratello Vip, è stata anche Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli in crisi e pronta a lasciare il cast del GF Vip in anticipo

La cantante lirica ha ammesso di essere arrivata al limite di questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, motivo per il quale starebbe pensando di abbandonare la trasmissione in anticipo.

Katia, parlando con Soleil Sorge, ha spiegato di essere arrivata al limite ed ha aggiunto che vorrebbe parlare al più presto con Alfonso Signorini per poter stabilire la data della sua uscita dalla casa di Cinecittà. Le prossime puntate del GF Vip potrebbero essere ricche di colpi di scena con l'addio di quattro concorrenti della sesta edizione del reality show, che sta appassionando una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso della prossima puntata serale del 3 gennaio, ci sarà l'arrivo di Kabir Bedi come nuovo concorrente ufficiale del reality.