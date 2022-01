Nella casa del Grande Fratello Vip 6 gli scontri sono ormai all'ordine del giorno. L'ultimo ha visto protagoniste la cantante lirica Katia Ricciarelli e la princess Lulù Selassiè. Le due hanno avuto un diverbio molto acceso dove non sono mancate offese e affermazioni piuttosto gravi. A finire nel mirino del web è stata l'ex moglie di Pippo Baudo. I fan del reality non hanno apprezzato le frasi pesanti pronunciate nei confronti di Lulù e invocano addirittura la sua squalifica.

I tweet contro Katia Ricciarelli: deve essere squalificata dal reality?

Dopo le frasi contro Lulù, l'hastag #fuoriKatia è diventato in breve tempo di tendenza su Twitter. Sono in tanti a chiedere che gli autori del Grande Fratello Vip prendano dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Migliaia i tweet pubblicati in queste ore per commentare lo scontro con Lulù Selassiè. Molti ritengono che le frasi pronunciate da Katia Ricciarelli siano razziste, omofobe e sessiste. La cantante è accusata di essere favorita dal conduttore del reality Alfonso Signorini. Più volte, il direttore del settimanale di Gossip e cronaca rosa Chi ha dichiarato di aver adottato un'unità di misura diversa riguardo il "politicamente corretto." Tra I tanti tweet si legge: "Signorini ma il provvedimento disciplinare contro Katia Ricciarelli per frasi razziste, omofobe, sessiste, abiliste etc quando lo prendiamo?!"

Il racconto del duro litigio tra Katia e Lulù

Tutto è nato dalla lista della spesa e dal cibo.

La casa ormai è nettamente divisa in due gruppi e anche la spesa lo sarà. Proprio in questo frangente, sono volate urla e offese tra Katia e la princess Lulù. La soprano ad un certo punto invitando la ragazza a mangiare altrove ha pronunciato la frase incrimata e ritenuta razzista: "Al tuo paese vai a scuola che non ti hanno insegnato niente." La donna credeva di non essere stata sentita, ma prontamente è arrivata la risposta di Lulù Selassiè che ha replicato: "Io sono nata in Italia." Già in precedenza, Katia Ricciarelli si era lasciata sfuggire delle affermazioni poco carine nei confronti della fidanzata di Manuel Bortuzzo.

La cantante aveva detto: "Una scimmia e una principessa che sta con le gambe aperte." Frasi che come detto in precedenza hanno fatto insorgere il mondo del web e anche alcuni vipponi tra cui Miriana Trevisan. La donna ha minacciato di abbandonare il reality. Come si concluderà questa vicenda? Gli autori del reality targato Mediaset prenderanno dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia o lasceranno correre anche questa volta? E il conduttore Alfonso Signorini? Non resta che aspettare la nuova puntata in onda venerdì 7 gennaio per scoprirlo.