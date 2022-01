Molte novità attendono il pubblico de Il Paradiso delle signore 6,che nel corso della puntata di mercoledì 19 gennaio, come annunciano le anticipazioni, assisterà alla scoperta di un dettaglio importante da parte di Veronica (Valentina Bartolo). La compagna di Colombo, infatti, riuscirà a procurarsi le chiavi di casa di Gloria (Lara Komar) e avrà la prova di un passato tra la capocommessa ed Ezio (Massimo Poggio). Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) cercherà di convincere Vittorio (Alessandro Tersigni) a collaborare con Dante (Luca Bastianello), mentre quest'ultimo proverà a portare Flora (Lucrezia Massari) dalla sua parte.

Conti, alla fine, deciderà di dare un'altra possibilità al suo ex rivale.

Veronica sarà in preda alla gelosia per Ezio

Al Paradiso delle signore 6 quella di mercoledì 19 gennaio sarà una puntata imperdibile. Veronica, infatti, sarà determinata a capire cosa nasconde Ezio e in preda alla gelosia inizierà a frugare tra le sue cose. Il signor Colombo sorprenderà la sua futura compagna con le mani nel sacco, ma a quanto pare questo non scoraggerà la donna che poco dopo riuscirà a entrare in possesso delle chiavi di casa di Gloria, momentaneamente lontana da Milano per lavoro.

Umberto convincerà Vittorio a fidarsi di Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La compagna di Ezio sarà sempre più insicura dopo aver scoperto che il suo futuro marito le ha mentito sul suo rapporto con Gloria Moreau e farà di tutto per arrivare alla verità.

Dopo aver preso le chiavi di casa della capocommessa, infatti, riuscirà ad avere la certezza di un passato tra lei e Colombo, grazie a una prova scottante che non lascerà alcun dubbio. Nel frattempo proseguirà l'opera di convincimento da parte di Umberto su Vittorio.

Dante proverà ad avere Flora dalla sua parte: anticipazioni puntata di mercoledì 19 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 19 gennaio rivelano che Guarnieri parlerà con il dottor Conti e farà di tutto per fagli accettare la collaborazione con Dante Romagnoli per l'affare con gli americani, che potrebbe essere molto vantaggioso.

Nel frattempo il nuovo arrivato proverà a guadagnarsi la fiducia di Flora, cercando di avere la stilista del Paradiso dalla sua parte. Alla fine, dopo aver riflettuto bene sulle parole di Umberto, Vittorio cederà e accetterà di mettere il passato da parte e pensare al futuro. Il dottor Conti, infatti, sceglierà di iniziare una nuova collaborazione con Dante Romagnoli. L'uomo è davvero sincero o ha progettato tutto per far cadere Vittorio in una trappola? Per scoprirlo non resta che attendere i prossimi episodi della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta.