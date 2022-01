Continuano le puntate di Un Posto al sole e le anticipazioni della puntata dell'11 gennaio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche, svelano che ci saranno ancora problemi tra Riccardo e Rossella. La vacanza a Bolzano è stata determinante, visto che Ross ha notato il fidanzato discutere animatamente con una donna. Donna che si è poi scoperto essere la ex di Crovi. Occhio però, in quanto Riccardo ha omesso gran parte della verità. Intanto, Guido sarà sempre più imbarazzato dal rapporto tra Silvia e Giancarlo.

Un Posto al sole puntata di domani 11 gennaio su Rai 3

Rossella sta cercando di capire il da farsi. Dopo quanto successo a Bolzano, ha giustamente preteso spiegazioni dal fidanzato: chi era la donna con la quale discuteva? Riccardo ha cercato di tranquillizzarla, spiegandole che quella donna era la sua ex, con la quale ha chiuso tempo fa in modo non proprio tranquillo.

Insomma, sappiamo che la verità è molto più complessa di quella che ha raccontato Crovi: Virginia non è una 'semplice ex', ma la sua ex moglie. Attenzione, perché nelle prossime puntate di Un Posto al sole, emergerà un altro retroscena scottante. Virginia, intenzionata a riconquistare Riccardo, sarà pronta a dire a Rossella tutto ciò che Riccardo le ha nascosto.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che ci siano molti nodi da sciogliere: Riccardo e Virginia potrebbero infatti essere ancora sposati. Prima di capire come stanno le cose, nell'episodio di Upas dell'11 gennaio, un muovo ostacolo metterà ulteriormente in difficoltà Rossella e Riccardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nunzio mette in difficoltà Franco con Roberto

La partenza di Angela porterà nuovi problemi. Bianca metterà sotto pressione Franco, che dovrà anche vedersela con Roberto.

Ferri non ha particolare simpatia per Nunzio, che sta lavorando ai cantieri. Roberto non ha tutti i torti, visto che l'atteggiamento spesso irriverente e poco propenso a seguire le direttive del ragazzo non è proprio dei migliori.

Boschi si troverà dunque tra due fuochi.

Silvia in difficoltà, spoiler Un Posto al sole

Cotugno, si sa. è molto ligio alle regole e continua a suggestionare il povero Guido, che non riesce a far fronte alle sue pressioni continue.

Silvia noterà che Guido è molto imbarazzato nel vederla vicino a Giancarlo e così penserà che il cugino non lo sopporti. A quel punto, Graziani dovrà prendere una decisione per salvare la situazione, ma sarà in enorme difficoltà.

Ricordiamo che la puntata di Un Posto al sole dell'11 gennaio 2022 può essere rivista in replica dopo la messa in onda delle 20:45 su Rai 3 accedendo al portale RaiPlay.