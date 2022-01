Un Posto al sole continua con nuove puntate anche per la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio e secondo le anticipazioni di lunedì, Marina avrà un duro confronto con Fabrizio e lo metterà di fronte a una scelta, consapevole del fatto che il loro matrimonio non potrà tornare come prima senza l'impegno di entrambi. Sarà dato spazio anche a Chiara Petrone che dovrà prendere una decisione sulla proposta del gruppo Ferri per la gestione delle aziende di suo padre, mentre Silvia potrà contare sull'aiuto di Giancarlo per far fronte all'infortunio avuto alla caviglia.

Nunzio ascolterà i dubbi di Chiara sulla proposta di Ferri

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la puntata di lunedì 31 gennaio raccontano che sarà dato ampio spazio a Chiara. La ragazza, infatti, riceverà una proposta da parte di Filippo e Roberto in merito alla gestione delle aziende di suo padre. Chiara, tuttavia, sarà molto esitante e non saprà se accettare o meno, ma potrà contare sull'appoggio di Nunzio che ascolterà i suoi dubbi e conforterà la sua fidanzata. Nel frattempo, tra Marina e Fabrizio le cose saranno ancora tutt'altro che risolte e il loro matrimonio sarà ormai appeso a un filo.

Marina e Fabrizio ancora in crisi: anticipazioni Un Posto al sole

A Un posto al sole, lunedì 31 gennaio tornerà in primo piano la crisi tra Marina e Fabrizio.

Dopo essere stata pesantemente aggredita da suo marito, la signora Giordano avrà molta difficoltà a tornare a rapportarsi con lui, anche se l'uomo si mostrerà pentito per quanto è accaduto. Le condizioni di salute di Fabrizio miglioreranno, ma sua moglie non cederà come aveva fatto in passato, anche perché questa volta l'aggressione è andata oltre le parole.

Marina si confronterà apertamente con Fabrizio e dopo una dura discussione lo metterà di fronte ad una scelta molto difficile. I due riusciranno a recuperare il rapporto sereno che avevano costruito prima di ritornare a Napoli?

Giancarlo aiuterà Silvia per l'infortunio alla caviglia: anticipazioni puntata lunedì 31 gennaio

Le anticipazioni di Un Posto al sole del 31 gennaio rivelano che nella puntata che andrà in onda lunedì, Silvia dovrà ancora fare i conti con la sua caviglia dolorante.

Rossella sarà molto impegnata con il suo nuovo lavoro in ospedale e l'unico affetto vicino alla signora Graziani resterà Giancarlo, ma Silvia sarà frenata con lui a causa dei comportamenti ostili dei suoi amici nei confronti del nuovo compagno. La donna in un primo momento aveva rifiutato l'aiuto dell'uomo, ancora non bene accetto a Palazzo Palladini, ma questa volta deciderà di appoggiarsi a Giancarlo per affrontare questo piccolo infortunio.