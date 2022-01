In Love is in the air Eda e Serkan si ritroveranno a convivere sotto lo stesso tetto con Kiraz. Nelle puntate in onda dal 17 al 21 gennaio, tra i due genitori ci saranno molte discussioni visto che non si troveranno d'accordo sull'educazione della figlia. Serkan arriverà persino a creare un asilo nido all'Art Life per permettere a Kiraz di non allontanarsi dai genitori durante le ore di lavoro. Eda inoltre, lascerà il lavoro dopo che Deniz caccerà Kerem.

Aydan e Ayfer fanno a gara per viziare Kiraz

In Love is in the air inizieranno le prove di convivenza tra Serkan e Eda, così come ha disposto il giudice.

Eda metterà subito in chiaro con Bolat che si tratterà solo di una cosa temporanea, ma a Melo la ragazza confiderà di desiderare di baciarlo. Aydan è Ayfer intanto, faranno a gara per viziare Kiraz e questo non piacerà affatto ai genitori della piccola. Anche Serkan cercherà di educare la figlia a suo modo e questo porterà lui e Eda a discutere, visto che avranno visioni opposte in merito all'educazione di Kiraz. Melo intanto, vorrà confessare i suoi sentimenti a Burak ma non troverà il tempo e il modo di farlo.

Eda si licenzia e lascia l'hotel nelle prossime puntate di Love is in the air

Nel corso delle trame in onda sino al 21 gennaio, Deniz si sentirà offesa da Kerem e pertanto deciderà di licenziarlo.

Una volta scoperto il fatto, anche Eda deciderà di licenziarsi. Prima di lasciare l'hotel, Eda chiederà a Kerem di presentare a Hakan e Nese il lavoro svolto. Nonostante un attimo di panico, Kerem riuscirà a portare a termine la presentazione con successo. Nese deciderà di sponsorizzare i giardini di Eda presso i suoi colleghi.

Deniz venuta, a sapere di questo, sembrerà essere pentita di aver allontanato Eda e Kerem.

Serkan crea un asilo nido all'Art Life senza dire nulla a Eda

Con il prosieguo delle puntate, in Love is in the air continueranno le discussioni tra Eda e Serkan a causa del diverso approccio nell'educazione di Kiraz. L'ultima discussione nascerà nel momento in cui Serkan deciderà di aprire un asilo nido all'interno della Art Life in modo da poter portare Kiraz durante le ore di lavoro.

Peccato che Bolat avrà fatto tutto senza consultare prima Eda. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la serie tv turca che, si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50. Per chi non riuscisse a seguire gli appuntamenti quotidiani su Canale 5, può recuperare gli episodi già trasmessi collegandosi al sito Mediaset Infinity.