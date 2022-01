Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2022, che sarà il terzo di fila condotto da Amadeus. Più i giorni passano e più si hanno informazioni (e talvolta indiscrezioni) in merito agli ospiti che saranno presenti nelle cinque serate dello spettacolo. Certa è la presenza sul palco di Cesare Cremonini e di Checco Zalone, con quest'ultimo che ha annunciato la sua partecipazione proprio in uno sketch in cui è apparso in compagnia di Amadeus.

Cremonini ospite, Jovanotti non ci sarà

La partecipazione di Checco Zalone è un vero e proprio colpaccio per Amadeus, visto che da anni il comico era presente nel toto-ospiti ma nessun conduttore era alla fine riuscito a convincerlo a partecipare.

Dal punto di vista dei cantanti, è atteso sul palco Cesare Cremonini: ad annunciarlo è l'Ansa. Il cantante è attualmente in rotazione nelle radio con la sua ultima hit 'Colibrì', che anticipa l'uscita del disco 'La ragazza del futuro', prevista per il prossimo 25 di febbraio.

Sembrava certa la presenza di Jovanotti ma, anche in questa edizione, il cantautore non sarà a Sanremo. Nonostante l'amicizia che lo lega sia a Fiorello che ad Amadeus, Lorenzo Cherubini (che nella prossima estate sarà impegnato in un tour) ha smentito un suo coinvolgimento intervenendo a Radio Subasio, dove ha ricordato di essere autore del brano di Gianni Morandi (in gara) e di essere concentrato esclusivamente su questo impegno.

Sul palco dell'Ariston potrebbe salire anche Elodie

Nel toto-nomi per gli ospiti di Sanremo c'è anche Jennifer Lopez, che già ha partecipato alla kermesse nel lontano 2010. L'attrice e cantante statunitense è impegnata nella promozione del suo nuovo film 'Marry Me' che nel nostro paese uscirà nelle sale il prossimo 14 di febbraio.

A causa delle difficoltà legate alla pandemia, però, le possibilità di vedere J-Lo sono comunque basse: difficile, infatti, pensare che possa lasciare gli States.

Il giornale 'Economy', invece, parla di un'ospitata a Sanremo per Maria De Filippi, uno dei volti più amati della televisione italiana che nel 2017 aveva condotto il Festival a fianco di Carlo Conti.

Sul palco di Sanremo, poi, potrebbero salire Elodie e Frida Bollani, figlia di Stefano. La loro partecipazione, comunque, non è ancora confermata. Per quanto riguarda la quota maschile, tra i possibili nomi di ospiti vi è quello di Can Yaman, che le indiscrezioni volevano sul palco di Sanremo già lo scorso anno.

In attesa di avere comunicazioni ufficiali sugli ospiti, Amadeus ha voluto comunicare i nomi delle cinque co-conduttrici che lo aiuteranno nella conduzione dello show. Al fianco di Amadeus, nella prima serata, vi sarà Ornella Muti. Nella serata di mercoledì, invece, sul palco è attesa l'attrice Lorena Cesarini, mentre al giovedì è attesa la star del web Drusilla Foer. Il venerdì salirà sull'Ariston Maria Chiara Giannetta (grande protagonista con la serie tv Blanca), mentre per il gran finale Amadeus sarà accompagnato da Sabrina Ferilli.