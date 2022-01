La coppia nata al Grande Fratello Vip 6 e formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta vivendo un nuovo momento di crisi. In seguito all'ennesima discussione avuta nella serata di sabato 22 gennaio, la 19enne milanese ha deciso di cacciare il coinquilino dalla sua stanza.

I motivi dei malumori

Nella 36^ puntata del GFVip, Delia Duran ha nominato Basciano per una frase del passato pronunciata dal 30enne. Nel post-puntata, l'ex volto di Temptation Island si è arrabbiato con Sophie, perché la gieffina ha consolato Delia in un momento di sconforto.

Come rivelato da Codegoni, Basciano l'ha rimproverato per la vicinanza a Duran: "Sei una buffona". Spiazzata per la reazione del coinquilino, la 19enne milanese ha sbottato: "Persone che decidono con chi devo e non devo parlare. Neanche mia madre me lo dice..."

Infine, Sophie ha parlato di un giuramento fatto da Alessandro: "Ha giurato sul figlio che non vuole più avere a che fare con me". A tal proposito la diretta interessata ha sostenuto che dopo tali parole non si può più tornare indietro, altrimenti si perde credibilità.

Il gesto di Codegoni

I malumori tra i due "vipponi" sono proseguiti nella serata di sabato. I "vipponi" hanno fatto una festa a tema per celebrare Delia Duran. Complice anche il troppo alcool bevuto, Basciano si è scagliato contro Codegoni: "Che c...

vuoi? Vai fuori dai cog...." Dal momento che era presente anche Soleil, quest'ultima ha rimproverato il coinquilino di non pronunciare mai più determinate parole.

Alessandro, però, non ha sentito ragioni e ha replicato: "Non me ne frega niente di nessuno".

In seguito alla nuova sfuriata del 30enne genovese, Sophie ha deciso di prendere le distanze. Prima di andare a dormire, la 19enne milanese con l'aiuto di Manila Nazzaro ha tolto tutti i vestiti di Basciano dalla sua stanza e li ha messi fuori dalla porta. Insomma, Sophie ha cacciato il coinquilino. L'ex tronista di Uomini e Donne per spiegare il suo gesto ha chiosato: "Sto male".

A detta della "vippona" Alessandro commetterebbe sempre gli stessi errorii: "Mi giudica tutti i giorni...Ogni volta è sempre così la sequenza".

Alessandro rimproverato dalla regia

Nel frattempo, Basciano è stato rimproverato dalla regia del GFVip. Dopo la discussione con Sophie, il giovane si è tolto il microfono. Dopo avere raggiunto la 19enne ha chiesto di avere un confronto. Dal momento che Alessandro parlava sempre microfono, la regia gli ha chiesto di seguire le regole e ha minacciato un provvedimenti disciplinare: "Vuoi essere squalificato?" Il diretto interessato ha replicato in maniera piuttosto piccata: "Sì". A quel punto la regia ha controbattuto con tono sarcastico: "Perfetto".