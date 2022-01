La situazione si fa sempre più drammatica per Fabrizio in Un posto al sole. Le anticipazioni della puntata di martedì 25 gennaio 2022 su Rai 1 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay raccontano che le cose sfuggiranno di mano all'imprenditore. Fabrizio è fuori controllo per l'avviso di garanzia che ha ricevuto in seguito alla sua confessione riguardo il grano non a norma del pastificio. Per l'ennesima volta è crollato e si è rifugiato nell'alcol, che non ha fatto altro che peggiorare le cose e il suo stato d'animo. Dopo aver aggredito senza motivo la povera Marina, si accanisce contro Roberto, accecato dalla gelosia.

Peccato che Marina sia corsa da Ferri solo per proteggersi proprio da lui, terrorizzata dalla sua aggressività. Quando Fabrizio capisce di aver esagerato, è troppo tardi. Prende la macchina e fugge a gran velocità, ma i suoi pensieri corrono ancora più veloci e gli offuscano la mente. Davanti a lui sembra che si prospetti una sola e tragica strada da seguire, l'ultima. Nel frattempo, Clara è sempre più sotto pressione a causa di Alberto, che riesce a tenerla in pugno con le sue manipolazioni psicologiche ben studiate.

Un Posto al Sole: Marina e Roberto vicini

Dopo quanto successo, Marina è sconvolta. Non può continuare ad aiutare un uomo che ha evidentemente perso il controllo, non dopo che è stata aggredita in quel modo.

Con lei c'è Roberto, come sempre nei momenti di difficoltà. Ferri prova a farla riflettere sui suoi reali sentimenti per Fabrizio, soprattutto ora che ha manifestato la sua aggressività. Intanto, Fabrizio è sempre più angosciato.

Fabrizio pronto a compiere un gesto estremo, spoiler Upas

Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 25 gennaio, vedremo Fabrizio in uno stato di disperazione.

Da solo in macchina a gran velocità, si preparerà a fare un gesto estremo. Rosato non ha più intenzione di soffrire e di far del male alle persone a lui vicine, in primis Marina.

Nel frattempo, Patrizio è finalmente pronto ad ammettere i suoi errori. Nonostante il dietrofront, continua a tenere d'occhio Alberto, che non smette di ricattare psicologicamente Clara, sempre più sotto pressione e incapace di difendersi.

Infine, nel nuovo episodio di Upas, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Cerruti, che confida a Mariella le sue sfortune amorose. Proprio in quel momento, ecco arrivare Bice che, con la sua esuberanza, interrompe un momento di confidenze tra amici.

